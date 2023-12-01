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≡ Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48097
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 13:33
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В ходе операции “STOP-трафик” сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области выявили факт организации и содержания притонов, для занятия проституцией и сводничества.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
480
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 13:33
#1
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Ударим онанизмом по проституции!!!
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3264
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 13:55
#2
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Цитата:
Ильяс:
Ударим онанизмом по проституции!!!


Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3187
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 14:33
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1329
Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 14:36
#4
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Цитата:
Ильяс:
Ударим онанизмом по проституции!

Чё им ударять,он при любых раскладах с нами всю жизнь ;-)
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
93
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 14:52
#5
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Ох и возрастет сейчас ценник полисменской крыши!!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6490
Re: Секс-притон ликвидировали полицейские в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 18:07
#6
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Роль мамки обычно берет на себя передовица этой отрасли, самая красивая, активная и успешная. Однако возраст бригадирши говорит о плачевном состоянии в целом всего производства. Опытная мамаша не должна разбрасываться наличными, вводить новые виды оплаты услуг и современных ее коллег трудно уличить в чем-то. Очевижео отрасль переживает кризис
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