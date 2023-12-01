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≡ 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48097
30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО" потерявший на работе пальцы житель Рудного. Что решил суд?
Отправлено: 01.12.23 - 17:51
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Талгат Нурмухамбетов в одночасье стал инвалидом 3-й группы. Он также просил суд обязать виновника ЧП оплатить высшее образование для троих детей, так как после рухнувшей кредитной истории вряд ли сможет справиться с этой задачей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6490
Re: 30 млн тенге компенсации просил у "ССГПО"...
Отправлено: 01.12.23 - 17:51
#1
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У меня нет указательного пальца на левой руке,что очень неудобно играть на фортепиано. Хоть и не просил компенсацию я у родного молочного завода, за то сколько продукции вынесли мы мимо проходной, за это бухгалтерия любила упрекать нас когда мы возмущались своей зарплатой.
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