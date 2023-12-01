Отправлено: - 17:49

olegggon:

Фантазёр, мы тебя называли

Цитата:Не знаю, как по мне всё вполне удовлетворительно. связываю это правда не с Жундубаевым, а с Архимедом. Если вспомнить состояние дорог при Садвакасове, кстати не помню фамилий акимов города, даже того проворовавшегося,вот тогда была жуть. А сейчас порой напрягает, когда вполне удовлетворительные дороги летом на ремонт перекрывают.