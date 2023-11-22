Отправлено: - 10:04

[Исправлено: Kairat stayer, 24.11.2023 - 10:12]

maxsaf: Без обид, товарищи казахстанские, но почему бы вам так своего психолога форумного и прочих дармоедов не перепрофилировать на исконное, чтобы завалить собственный рынок бараниной?Kairat stayer: Вот, вас точно Всевышний одарил даром предвидения, сказочника, как одного высокопоставленного чиновника, который пять лет тому назад, хотел в несколько раз увеличить производство мяса...Подробнее здесь: