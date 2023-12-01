НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48095
99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
Отправлено: 01.12.23 - 16:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом 29 ноября на встрече с предпринимателями говорил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. По его словам, из имеющихся в областном центре 423 км дорог сейчас в нормальном состоянии 419 км.
Читать новость

Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
93
Re: 99 процентов дорог в Костанае, по оценке акимата города,...
Отправлено: 01.12.23 - 16:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно, по каким он улицам передвигается? 90%- реальный самообман!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS