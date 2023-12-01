Re: Как наказали полицейских в Костанайской области за смерть...

Отправлено: - 14:12

Причём тут полиция, если жертва виктимная. 49 раз вернулась к своему истязателю, тут к психиатру надо было отвезти. С другой стороны мужик, достала - треснул, вызвала полицию, потом она вернулась и так 49 раз и на 50 раз уже чтобы не вернулась.



Мой товарищ - семьянин, бизнесмен, ему жена изменяла с полицейским, оскорбляла его мужское достоинство, хотела при разводе забрать всё его имущество, прикрываясь любовником. Он вывез её в лесок, молотком по темечку и всё. Отсидел, вышел и повесился.