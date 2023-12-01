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≡ Как наказали полицейских в Костанайской области за смерть женщины, 49 раз звонившей на 102
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48094
Как наказали полицейских в Костанайской области за смерть женщины, 49 раз звонившей на 102
Отправлено: 01.12.23 - 14:12
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В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали инцидент с погибшей женщиной, которая обращалась в полицию 49 раз до того, как супруг убил ее. По их информации, для принятия мер к правонарушителю требовалось заявление потерпевшей, но супруга отказывалась.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
480
Re: Как наказали полицейских в Костанайской области за смерть...
Отправлено: 01.12.23 - 14:12
#1
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Причём тут полиция, если жертва виктимная. 49 раз вернулась к своему истязателю, тут к психиатру надо было отвезти. С другой стороны мужик, достала - треснул, вызвала полицию, потом она вернулась и так 49 раз и на 50 раз уже чтобы не вернулась.

Мой товарищ - семьянин, бизнесмен, ему жена изменяла с полицейским, оскорбляла его мужское достоинство, хотела при разводе забрать всё его имущество, прикрываясь любовником. Он вывез её в лесок, молотком по темечку и всё. Отсидел, вышел и повесился.
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