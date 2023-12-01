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≡ Живущие только на зарплату или пенсию не будут сдавать декларацию. Закон направили на подпись президенту
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48094
Живущие только на зарплату или пенсию не будут сдавать декларацию. Закон направили на подпись президенту
Отправлено: 01.12.23 - 12:53
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Эти нормы отражены в законе о новом Налоговом кодексе. Мажилис согласился с поправками сената и направил на подпись президенту законы об изменении Налогового кодекса. Нормы законов облегчат сдачу ежегодной формы налоговой отчётности для физических лиц.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
657
Re: Живущие только на зарплату или пенсию не будут сдавать...
Отправлено: 01.12.23 - 12:53
#1
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Цитата:
Исключено предоставление сведений, которые налоговые органы могут самостоятельно 

Ну и зачем устраивать вот это все?
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