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Живущие только на зарплату или пенсию не будут сдавать декларацию. Закон направили на подпись президенту
Живущие только на зарплату или пенсию не будут сдавать декларацию. Закон направили на подпись президенту
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