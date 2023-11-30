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≡ «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48094
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
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- Мы видим, что этот участок маленький, - сказал Жундубаев. - И вы правильно заметили - вот где здесь можно 19-этажный дом строить?! Наша позиция, городского акимата в целом, мы будем запрещать ему строить этот дом в рамках законодательства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34081
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 01.12.23 - 12:44
#15
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Цитата:
saba:
Как её запретить и какой механизм ты предлагаешь? Т

Это новый пользователь, пока не может зарегиниться, я напечатал его коммент.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1972
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 14:30
#16
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Цитата:
111:
Это новый пользователь, пока не может зарегиниться, я напечатал его коммент.

Если кто-то не может пройти регистрацию, пусть напишет на редакционный ватсап - поможем. Но публиковать комменты за других людей не нужно.
Идентификацию в Казахстане для того и ввели, чтобы каждый отвечал за свои слова.
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