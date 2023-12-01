Читал китайские фуры Казахстан объезжают потому что нет возможности заправиться метаном, насколько правда не знаю.Цитата:
Vit: японской Акуры.
Акура это кажется премиальный бренд Хонды. Ну я и говорю, главное как и для казахов понты. Много читал российских комментариев про китайские машины, все сходятся в одном, что машины в Китае одной и той же марки , что и в России стоят в китае в полтора раза меньше. Судя по тому что, цены почти идентичные. у нас тоже дороже чем в Китае.
Зря Вы так, это не разряд прокажённых,это знак повышенной опасности, как на бензовозах. Всё же таки бензину для того ,чтобы взорваться надо перейти в газообразное состояние. Нужно понимать когда ставишь газбалонное оборудование,что ты ездишь на опасном для жизни людей устройстве и должен следить за ним. это увы не всегда так. По жизненным обстоятельствам, я из таксистов переквалифицировался в оператора АГЗС, попросту банальный заправщик. Так вот я могу сказать по своим наблюдениям, количество автомобилей с неисправным оборудованием зашкаливает. нет стандарта на расположение входной горловины. Не поверите где я нахожу её при заправке, каждый раз новое место. Горловина зачастую проржавевшая, ходит туда-сюда. Сифонит из разных мест и т.д. когда замечешь. что нужно бы заехать к газовикам. которые ставили, в ответ обычно агрессия ! Да я так езжу не первый год и никто мне ничего не говорил
Судя по количеству электромобилей в Китае они решили всё перевести на электричество. Вот с чего надо начинать нашему правительству если оно хочет перейти на"зелёную экономику". Простой анализ доступный младенцу. Мир стремится к чистому воздуху,электромобили уже есть в большом количестве(в Китае), у нас есть сырьё для производства электричества(уран). Нет средства для производства электричества и нет конечного пункта для поставки потребителю(электрозаправок). Складываем 2+2= нужно развивать ядерную энергетику и сети электрозаправок. Правительство чешет в затылке(инициатива только от президента по поводу АЗС, электрозапраправки по сути в руках автомобильных дилеров), потом будем, как всегда догонять!
P.S Анализ не панацея. Он эффективен только в умных руках. Посеяло сомнения визит министра спорта в Костанайскую область, когда он заявил , что будут развивать только те виды спорта ,где мы чего то добиваемся. Выходит на условную художественную гимнастику мы плюём с государственной колокольни и будем развивать только бокс?
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