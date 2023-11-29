Отправлено: - 09:34

ACROS:

эти марки относятся к низшему классу,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан

Цитата:Не эксперт, хотя и водитель. Выскажу своё мнение. Для среднего водителя, обычного жителя китайские машины лучше. Объясню почему. Есть такая присказка, сейчас "маркетинг победил инжиниринг". Производителю, любому, хоть западному ,хоть восточному выгодно, чтобы машина прошла гарантийный срок , а дальше сломалась. Потому что надо продавать новые автомобили.Я думаю все уже забыли про двигатели " миллионники". Так вот кому нужна отточенная управляемость западных брендов, способность входить в поворот на скорости 80 км/ч без заноса? Очень немногим. Зато китайцы предлагают плюшки,которые у известных брендов есть только за серьёзную доплату. Например включил левый поворот у тебя перед глазами Всё с левого борта без мёртвых зон, видеорегистратор покупать не нужно он уже встроенный стреляет с 4 камер и т. д. Сейчас машины западных брендов,это авто 20 века, тогда как Китай это уже авто21 века,одноразовые как стаканчики, выполнили функцию и выбросили,потому что не жалко. И нет места сантиментам типа" Ласточка", "Я тебя взял на один раз с тобой и помру"