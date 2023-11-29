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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.11.23 - 19:50
#13891
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В Казахстане посадили нациста, который поехал убивать украинских детей.
Вообще класс!


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.11.23 - 19:56
#13892
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Цитата:
saba:
Россия ведёт национально-освободительную войну на территории


Они же считают эту территорию СВОЕЙ: - Украины - так таковой нет- это мол искусственно созданное государство- поэтому и так считают. Всё зависит от УСТАНОВКИ по умолчанию.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3503
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.11.23 - 23:22
#13893
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Цитата:
saba:
Голова с катушек съехала!

Моя от непонимания!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.11.23 - 20:22
#13894
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Мда уж..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 07:33
#13895
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Ну здравствуй без визовый комунистический Китай)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 07:35
#13896
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Ух какие флаги патриотичные. Прям детство напоминает)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 07:38
#13897
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Куда тут ехать. Прямо или направо?) 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 07:46
#13898
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Во, местные таксисты. Кстати на немцах гоняют. Где патриотизм. Где Жаки, черри, ексиды.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 07:52
#13899
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Наверно магазинчики всякие. Потом надо будет по мониторить. Хочу купить китайский зелёный чай.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 08:14
#13900
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Цитата:
Vit:
Кстати на немцах гоняют.


Наверное: китайской, местной сборки, как в России.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13630
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 08:18
#13901
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Цитата:
ACROS:
Да Скорей всего местная сборка. Они щас вроде и бмв собирают и хундай. Китай всех нагнул))
Всё блин заблудился. Где мой склад :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 08:20
#13902
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Цитата:
Vit:
Где Жаки, черри, ексиды.


Обратите внимание на чём ездят местные китайцы: - где то читал - что эти марки у них не популярны, эти марки относятся к низшему классу,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан и прочее; у себя на родине они предпочитают другие марки, более качественные и совершенные.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3503
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 09:34
#13903
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Цитата:
ACROS:
эти марки относятся к низшему классу,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан

Не эксперт, хотя и водитель. Выскажу своё мнение. Для среднего водителя, обычного жителя китайские машины лучше. Объясню почему. Есть такая присказка, сейчас "маркетинг победил инжиниринг". Производителю, любому, хоть западному ,хоть восточному выгодно, чтобы машина прошла гарантийный срок , а дальше сломалась. Потому что надо продавать новые автомобили.Я думаю все уже забыли про двигатели " миллионники". Так вот кому нужна отточенная управляемость западных брендов, способность входить в поворот на скорости 80 км/ч без заноса? Очень немногим. Зато китайцы предлагают плюшки,которые у известных брендов есть только за серьёзную доплату. Например включил левый поворот у тебя перед глазами Всё с левого борта без мёртвых зон, видеорегистратор покупать не нужно он уже встроенный стреляет с 4 камер и т. д. Сейчас машины западных брендов,это авто 20 века, тогда как Китай это уже авто21 века,одноразовые как стаканчики, выполнили функцию и выбросили,потому что не жалко. И нет места сантиментам типа" Ласточка", "Я тебя взял на один раз с тобой и помру"
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3503
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 09:38
#13904
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Виталий видел на выставке электро фуру китайского производства. интересно уже бегают по дорогам?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3503
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.12.23 - 09:44
#13905
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Цитата:
ACROS:
,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан

Про это забыл сказать, китайцы они как казахи. падки на бренды.но они переделывают их под себя. Например Фольксваген Вилоран, минивэны не популярны сейчас в мире,для меня лично жаль, так вот китайцы кроме космического VOYA Dreamer сделали для понтовитых китайцев Фольксваген типа Тойота Альфард. По характеристикам скромненький , зато внутри роскошно и фольксваген.
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