Обратите внимание на чём ездят местные китайцы: - где то читал - что эти марки у них не популярны, эти марки относятся к низшему классу,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан и прочее; у себя на родине они предпочитают другие марки, более качественные и совершенные.
ACROS: эти марки относятся к низшему классу,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан
Не эксперт, хотя и водитель. Выскажу своё мнение. Для среднего водителя, обычного жителя китайские машины лучше. Объясню почему. Есть такая присказка, сейчас "маркетинг победил инжиниринг". Производителю, любому, хоть западному ,хоть восточному выгодно, чтобы машина прошла гарантийный срок , а дальше сломалась. Потому что надо продавать новые автомобили.Я думаю все уже забыли про двигатели " миллионники". Так вот кому нужна отточенная управляемость западных брендов, способность входить в поворот на скорости 80 км/ч без заноса? Очень немногим. Зато китайцы предлагают плюшки,которые у известных брендов есть только за серьёзную доплату. Например включил левый поворот у тебя перед глазами Всё с левого борта без мёртвых зон, видеорегистратор покупать не нужно он уже встроенный стреляет с 4 камер и т. д. Сейчас машины западных брендов,это авто 20 века, тогда как Китай это уже авто21 века,одноразовые как стаканчики, выполнили функцию и выбросили,потому что не жалко. И нет места сантиментам типа" Ласточка", "Я тебя взял на один раз с тобой и помру"
ACROS: ,гонят их в основном на экспорт в другие страны типа Казахстан, Узбекистан
Про это забыл сказать, китайцы они как казахи. падки на бренды.но они переделывают их под себя. Например Фольксваген Вилоран, минивэны не популярны сейчас в мире,для меня лично жаль, так вот китайцы кроме космического VOYA Dreamer сделали для понтовитых китайцев Фольксваген типа Тойота Альфард. По характеристикам скромненький , зато внутри роскошно и фольксваген.
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