Отправлено: - 08:50

vofkakst:

роде как нарушения выявляли при возведении 19-этажного (или сколько там будет) дома по Толстого,и возле жд вокзала

Цитата:Там нарушения такие скажем так локальные, не влияющие на само строительство исправить и можно продолжать. Про точечное строительство, непонятен сам термин, что это за зверь и с чем его едят. Можно ли сказать если сносят целый квартал и строят там микрорайон, что это точечное строительство? Ведь по сути это тоже возведение новых домов среди старых. если есть чёткое определение в законах кз ,знатоки прошу.