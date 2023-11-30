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«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48090
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
- Мы видим, что этот участок маленький, - сказал Жундубаев. - И вы правильно заметили - вот где здесь можно 19-этажный дом строить?! Наша позиция, городского акимата в целом, мы будем запрещать ему строить этот дом в рамках законодательства.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34078
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
Интересно, дадут ли по шапке акиму..
Что то больно разговорчивый.
Бизнес такого не прощает..
Что то больно разговорчивый.
Бизнес такого не прощает..
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 211
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 21:56
"Узнал из СМИ" да уж, что в костанайской области так много строят?! Тем более в костанае так много домов строят? Самим не смешно? Каждый дом на перечет, костанай не мегаполис же?
[Исправлено: ОГПУ, 30.11.2023 - 22:32]
[Исправлено: ОГПУ, 30.11.2023 - 22:32]
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1158
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 30.11.23 - 22:57
популист очередной
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 656
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 30.11.23 - 23:20
Стройку общежития медколледжа вроде как тоже обещали приостановить.
Вроде как нарушения выявляли при возведении 19-этажного (или сколько там будет) дома по Толстого,и возле жд вокзала также не разрешали, а толку? Дома растут, и запреты акиматовские им до лампочки.
Вроде как нарушения выявляли при возведении 19-этажного (или сколько там будет) дома по Толстого,и возле жд вокзала также не разрешали, а толку? Дома растут, и запреты акиматовские им до лампочки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6488
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 00:41
Вот тебе плоды демократического централизма: законно народно избранный городской аким перечет вышестоящему руководству. Такого несколько лет назад даже мысленно нельзя было представить. Сдается мне,запрещая свободные выборы Акимов, задержали развитие демократии в обществе и в стране вцелом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 478
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 01.12.23 - 02:17
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5253
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 07:28
Цитата:
Вы имеете ввиду: - большой аким даст по шапке маленькому ?
Или же бизнесмены от строительства накажут городского ??
Цитата:
Все обещания даются ВРЕМЕННО под давлением общественности и сиюминутно в коньюктурных целях:
"...запретить точечную застройку.." - сказано в СЦК в Астане для публики ( где вы раньше были, кто вам мешал запретить это до выступления в СЦК) ;
"....мы ему будем запрещать строить...." - тоже сказано для толпы, под давление обстоятельств( бред чистый воды- застройщик всё давно согласовал с городскими властями, он что - лох педальный - рисковать своими миллионами)
111:
дадут ли по шапке акиму.
дадут ли по шапке акиму.
Вы имеете ввиду: - большой аким даст по шапке маленькому ?
Или же бизнесмены от строительства накажут городского ??
Цитата:
vofkakst:
Стройку общежития
Стройку общежития
Все обещания даются ВРЕМЕННО под давлением общественности и сиюминутно в коньюктурных целях:
"...запретить точечную застройку.." - сказано в СЦК в Астане для публики ( где вы раньше были, кто вам мешал запретить это до выступления в СЦК) ;
"....мы ему будем запрещать строить...." - тоже сказано для толпы, под давление обстоятельств( бред чистый воды- застройщик всё давно согласовал с городскими властями, он что - лох педальный - рисковать своими миллионами)
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 08:44
Цитата:
Пока увы аким Костаная не избранный, а назначенный!
сайлау курманов:
законно народно избранный городской аким перечет вышестоящему руководству
законно народно избранный городской аким перечет вышестоящему руководству
Пока увы аким Костаная не избранный, а назначенный!
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 08:50
Цитата:
Там нарушения такие скажем так локальные, не влияющие на само строительство исправить и можно продолжать. Про точечное строительство, непонятен сам термин, что это за зверь и с чем его едят. Можно ли сказать если сносят целый квартал и строят там микрорайон, что это точечное строительство? Ведь по сути это тоже возведение новых домов среди старых. если есть чёткое определение в законах кз ,знатоки прошу.
vofkakst:
роде как нарушения выявляли при возведении 19-этажного (или сколько там будет) дома по Толстого,и возле жд вокзала
роде как нарушения выявляли при возведении 19-этажного (или сколько там будет) дома по Толстого,и возле жд вокзала
Там нарушения такие скажем так локальные, не влияющие на само строительство исправить и можно продолжать. Про точечное строительство, непонятен сам термин, что это за зверь и с чем его едят. Можно ли сказать если сносят целый квартал и строят там микрорайон, что это точечное строительство? Ведь по сути это тоже возведение новых домов среди старых. если есть чёткое определение в законах кз ,знатоки прошу.
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 08:58
Цитата:
Я был с самого начала против заявлений нового тогда акима области про строительство 18 этажек в городе. Объясню почему.. хотя и объяснял раньше. Отсутствует предварительный анализ. Для таких заявлений нужна проработка вопроса, насколько всё это возможно и только потом выступать с заявлениями. А тут получается сам себя подставил. Сказал..., строителям это выгодно , они подхватили , чиновники из разрешающих строительство помалкивают, потому что первый сказал и т.д.
ACROS:
"...запретить точечную застройку.." - сказано в СЦК в Астане для публики
"...запретить точечную застройку.." - сказано в СЦК в Астане для публики
Я был с самого начала против заявлений нового тогда акима области про строительство 18 этажек в городе. Объясню почему.. хотя и объяснял раньше. Отсутствует предварительный анализ. Для таких заявлений нужна проработка вопроса, насколько всё это возможно и только потом выступать с заявлениями. А тут получается сам себя подставил. Сказал..., строителям это выгодно , они подхватили , чиновники из разрешающих строительство помалкивают, потому что первый сказал и т.д.
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 09:06
и по самой трагедии. Соболезнования родным погибшего!!!! Башенный кран это настолько хрупкая конструкция. что я удивляюсь . как они не падают ежемесячно. Поэтому должны быть сделаны соответствующие выводы, относиться к их эксплуатации как к эксплуатации самолётов,не должно быть уже башенных кранов ещё советской постройки. по одной простой причине времени много прошло. А к новым должны быть повышенные требования,даже жестче чем в СССР,потому что новое должно быть лучше чем старое.
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 09:16
Цитата:
Там есть территория достаточная для строительства, я там был знаю. Есть нюансы, первое, наши жители не привыкли к сваебойным работам, второе вполне обоснованное опасение местных жителей, что строительство новых мощных потребителей приведёт к ухудшению качества жизни. По первому нам придётся привыкать, сваи бить нужно это временное неудобство. По второму строителям нужно рассчитывать свои затраты на строительство с учётом того что нужно обеспечивать инфраструктуру с улучшением качества жизни. И третье уже от себя, строительной компании нужен грамотный PR менеджер,для коммуникации, а не юрист
ACROS:
всё давно согласовал с городскими властями,
всё давно согласовал с городскими властями,
Там есть территория достаточная для строительства, я там был знаю. Есть нюансы, первое, наши жители не привыкли к сваебойным работам, второе вполне обоснованное опасение местных жителей, что строительство новых мощных потребителей приведёт к ухудшению качества жизни. По первому нам придётся привыкать, сваи бить нужно это временное неудобство. По второму строителям нужно рассчитывать свои затраты на строительство с учётом того что нужно обеспечивать инфраструктуру с улучшением качества жизни. И третье уже от себя, строительной компании нужен грамотный PR менеджер,для коммуникации, а не юрист
-
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