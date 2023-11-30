Отправлено: - 07:28

111:

дадут ли по шапке акиму.

vofkakst:

Стройку общежития

Цитата:Вы имеете ввиду: - большой аким даст по шапке маленькому ?Или же бизнесмены от строительства накажут городского ??Цитата:Все обещания даются ВРЕМЕННО под давлением общественности и сиюминутно в коньюктурных целях:"...запретить точечную застройку.." - сказано в СЦК в Астане для публики ( где вы раньше были, кто вам мешал запретить это до выступления в СЦК) ;"....мы ему будем запрещать строить...." - тоже сказано для толпы, под давление обстоятельств( бред чистый воды- застройщик всё давно согласовал с городскими властями, он что - лох педальный - рисковать своими миллионами)