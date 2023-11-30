Re: Смартфоны в школах: правила пропишут в новом законе в...

Отправлено: - 18:14

цитата "Дети обычно все соблюдают." Здесь ключевое слово - обычно, т.е. в массе своей всё хорошо. Но в каждом классе обычно есть 1-2 оторвижника, которые ради хайпа нарушают правила, и...вуаля, урок для всего класса сорван ! И какой же выход для учителя предлагает " новый "закон ? А как обычно- никакой. Он опять должен попытаться поуговаривать не шалить, " шалун " для потехи толпы продолжает изгаляться, класс гогочет, учитель, а обычно учительница - привычно выглядит дурой.Всё.