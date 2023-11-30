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≡ Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48090
Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 16:58
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Причиной отмены вылета и прилета самолетов 30 ноября в местном аэропорте стали неблагоприятные погодные условия и закрытие аэродрома для уборки снега, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
518
Re: Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 16:58
#1
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это что полосу сутки будут чистить?. Да и осадков выпало не критическое количество. Трассы закрывают. Идут по легкому пути. Запретить, закрыть. А убрать и почистить своевременно ни мозгов ни сил нет
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
588
Re: Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 17:30
#2
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Все деньги потратили на новую вывеску аэропорта, на ремонт трактора, оставшегося ещё с советских времён, денег нет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6488
Re: Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 19:32
#3
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Так ничего серьезного с погодой и не было, что за страсти?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
678
Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 23:00
#4
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2224
Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 01:50
#5
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Цитата:
НГ:
Причиной отмены вылета и прилета самолетов 30 ноября в местном аэропорте

Можно перефразировать - из-за шторма корабли не швартуются в местном порте?
Не порте и не аэропорте, а в порту или аэропорту.
Правильно будет - в местном аэропорту или порту, а не порте)))
:lol:

[Исправлено: Нурбанчик, 01.12.2023 - 01:52]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2224
Re: Несколько авиарейсов отменили из-за непогоды в Костанае
Отправлено: 01.12.23 - 01:56
#6
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Цитата:
НГ:
Всем пассажирам было представление питание,

Ну а здесь без замечаний, так как так указала в своем сообщении а/к FlyArystan
:-)
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