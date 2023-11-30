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≡ «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48090
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
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- Мы видим, что этот участок маленький, - сказал Жундубаев. - И вы правильно заметили - вот где здесь можно 19-этажный дом строить?! Наша позиция, городского акимата в целом, мы будем запрещать ему строить этот дом в рамках законодательства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34078
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
#1
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Интересно, дадут ли по шапке акиму..
Что то больно разговорчивый.
Бизнес такого не прощает..
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
211
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 21:56
#2
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"Узнал из СМИ" да уж, что в костанайской области так много строят?! Тем более в костанае так много домов строят? Самим не смешно? Каждый дом на перечет, костанай не мегаполис же?

[Исправлено: ОГПУ, 30.11.2023 - 22:32]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1158
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 22:57
#3
Комментарий проходит проверку.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
656
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 30.11.23 - 23:20
#4
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Стройку общежития медколледжа вроде как тоже обещали приостановить.
Вроде как нарушения выявляли при возведении 19-этажного (или сколько там будет) дома по Толстого,и возле жд вокзала также не разрешали, а толку? Дома растут, и запреты акиматовские им до лампочки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6488
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 01.12.23 - 00:41
#5
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Вот тебе плоды демократического централизма: законно народно избранный городской аким перечет вышестоящему руководству. Такого несколько лет назад даже мысленно нельзя было представить. Сдается мне,запрещая свободные выборы Акимов, задержали развитие демократии в обществе и в стране вцелом
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Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
478
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 01.12.23 - 02:17
#6
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Там по генплану вообще никакого строительства не должно быть



[Исправлено: Ильяс, 01.12.2023 - 02:19]
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