Отправлено: - 22:27

[Исправлено: 111, 30.11.2023 - 22:29]

Да нормально все, привыкнут, и водятелы и пешие, вот с этой стороны светофор для пеших вообще не работал из за дебилов установщиков, мы шли с парка и тоже чуть не прошли по старому маршруту и там нет освещения, нет светящейся кнопки, элементарно ведь.Тут на фото светло кажется, а в ослепляющем свете фар с двух сторон вообще тяжело, темнотища, сразу видно, что сделали вроде правильно, но идиотское исполнение.