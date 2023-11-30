НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пешеходный светофор на ул. Алтынсарина в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48090
Пешеходный светофор на ул. Алтынсарина в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 22:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день. Недавно запустили пешеходный светофор по Алтынсарина, пересечение с Толстого. Знаки пешеходных переходов убрали с двух сторон по Толстого, но пешеходы так и прутся в привычном им месте.
Читать новость

Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
130
Re: Пешеходный светофор на ул. Алтынсарина в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 22:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно согласен, а ещё паркующихся перед Толстого (со стороны Гололя)… штрафовать нещадно. А то из за таких запаркованых , направо на Толстого нормально не повернешь, да и нарушать приходится получается при повороте направо - паркуются под самый перекресток.
Профайл
electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1158
Пешеходный светофор на ул. Алтынсарина в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 22:07
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Пешеходный светофор на ул. Алтынсарина в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 22:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нормально все, привыкнут, и водятелы и пешие, вот с этой стороны светофор для пеших вообще не работал из за дебилов установщиков, мы шли с парка и тоже чуть не прошли по старому маршруту и там нет освещения, нет светящейся кнопки, элементарно ведь.
Тут на фото светло кажется, а в ослепляющем свете фар с двух сторон вообще тяжело, темнотища, сразу видно, что сделали вроде правильно, но идиотское исполнение.


[Исправлено: 111, 30.11.2023 - 22:29]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS