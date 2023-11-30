НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костаная считает, что на время следствия по факту гибели человека и падения крана, стройку нужно приостановить
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48090
Аким Костаная считает, что на время следствия по факту гибели человека и падения крана, стройку нужно приостановить
Отправлено: 30.11.23 - 17:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марат ЖУНДУБАЕВ в 17:00 приехал на место строительство 11-этажного дома, где сегодня произошла авария - упал башенный кран. Несчастный случай произошел на стройке компании ТОО "Елена Д" по адресу ул. Победы, 70 А.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
211
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 17:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, точечную застройку отменить, пусть строят на окраинах, хватит играть, елбасы методы уже не актуальны НАРОД реально должен играть пераювую скрипку, ушлые комерсы не должны идти поперёк воли людей, жильцов
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
211
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 17:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улыбка на трупе погибшего, это конечно очень знаковый жест
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 18:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги решают все, рука руку моет, женщина права.
Кстати почему фото из архива?
Нельзя фотографировать дом что ли?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 18:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
том числе представители ГАСК, имеющие отношение к разрешению коммерческого строительства, но ничего внятного на претензии людей они так и не сказали. 

Им лучше по насосным домикам по анонимке работать, штрафы самим людям выписывать, а не предпринимателям, которые своей безалаберностью и наглостью уже убивают людей в Костанае.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 18:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Думаю что этот веселый человек уже пообещал новую просторную квартиру семье погибшего в знак скорби и принятия своей вины?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5250
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 18:30
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Аким поручил соответствующим ГКП разобраться в этих жалобах.//

Ему что НЕЧЕГО ответить ?? Представители разных госорганов не смогли ответить , стояли молча как БАРАНЫ ( неужели Макс прав ??), раньше они что РАСЧЁТЫ ввода планируемого народонаселения не делали при планировке : - напор воды, количество абонентов, норма потребности на одного жителя, длина трубопровода и прочие вводные ??Цитата:


Но, всё это не отменяет - хаотичную ТОЧЕЧНУЮ застройку города- стройка этого дома и следующего многоэтажного дома будет ПРОДОЛЖЕНА.

111:
этот веселый человек


Конечно даст квартиру: - кому охота идти в тюрьму ( смерть человека на рабочем месте- ЧП - республиканского масштаба: - должен быть на месте трагедии Главный инспектор по труду Минсоцзащиты).

Если вся эта ситуация спуститься с рук - это будет зеркальным отражением ситуации с правами рабочих в нашем государстве. Тут первую скрипку дождны играть профсоюзы.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1868
Re: Аким Костаная считает, что на время следствия по факту...
Отправлено: 30.11.23 - 21:56
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Кстати почему фото из архива? Нельзя фотографировать дом что ли?

Потому что фото из соседней темы, опубликованной ранее сегодня, а это уже архив.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
677
Аким Костаная считает, что на время следствия по факту гибели человека и падения крана, стройку нужно приостановить
Отправлено: 30.11.23 - 22:52
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
677
Аким Костаная считает, что на время следствия по факту гибели человека и падения крана, стройку нужно приостановить
Отправлено: 30.11.23 - 22:56
#9
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS