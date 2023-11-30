Отправлено: - 18:09

том числе представители ГАСК, имеющие отношение к разрешению коммерческого строительства, но ничего внятного на претензии людей они так и не сказали.

Цитата:Им лучше по насосным домикам по анонимке работать, штрафы самим людям выписывать, а не предпринимателям, которые своей безалаберностью и наглостью уже убивают людей в Костанае.