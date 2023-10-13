Отправлено: - 20:47

собственник нежилого помещения Павел КИМ. -

Цитата:Откуда журналист взял домыслы, что этот гражданин СОБСТВЕННИК какого то нежилого помещения?Интересно, какого?Мы что, теперь будем выслушивать собственников каких то помещений по всему городу или всей области?А может всего МИРА?Какое отношение данный человек имеет к нашему двору?