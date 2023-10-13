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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48090
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9102
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:48
#135
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:53
#136
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 23:00
#137
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21241
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 23:07
#138
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9614
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 16.10.23 - 10:54
#139
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Кстати вот моя личная насосная станция на случай отключения центрального водопровода.
Причем заметьте находиться не в центре города,а в Затоболовке на моём участке,но при этом прежде чем начать строительство я оформил все необходимые документы,спросил разрешения у соседей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 16.10.23 - 12:56
#140
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Цитата:
Добринцофф:
Затоболовке на моём участке,но при

Ты не сравнивай свой участок и две девятины.
У тебя в супермаркете как, тоже твой участок?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
477
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 16.10.23 - 15:30
#141
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[Исправлено: Ильяс, 16.10.2023 - 16:11]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9614
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 16.10.23 - 20:08
#142
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Цитата:
111:
Ты не сравнивай свой участок и две девятины.

Закон для всех одинаковый и процедура оформления разрешительных документов то же.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 30.11.23 - 20:47
#143
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Цитата:
собственник нежилого помещения Павел КИМ. - 

Откуда журналист взял домыслы, что этот гражданин СОБСТВЕННИК какого то нежилого помещения?
Интересно, какого?
Мы что, теперь будем выслушивать собственников каких то помещений по всему городу или всей области?
А может всего МИРА?
Какое отношение данный человек имеет к нашему двору?
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