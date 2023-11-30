НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48090
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы видим, что этот участок маленький, - сказал Жундубаев. - И вы правильно заметили - вот где здесь можно 19-этажный дом строить?! Наша позиция, городского акимата в целом, мы будем запрещать ему строить этот дом в рамках законодательства.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34053
Re: «Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против...
Отправлено: 30.11.23 - 20:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, дадут ли по шапке акиму..
Что то больно разговорчивый.
Бизнес такого не прощает..
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
211
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 21:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Узнал из СМИ" да уж, что в костанайской области так много строят?! Тем более в костанае так много домов строят? Самим не смешно? Каждый дом на перечет, костанай не мегаполис же?

[Исправлено: ОГПУ, 30.11.2023 - 22:32]
Профайл
electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1158
«Мы ему будем запрещать» - Аким Костаная выступил против строительства 19-этажного дома на месте, возле которого упал башенный кран
Отправлено: 30.11.23 - 22:57
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS