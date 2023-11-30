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≡ Смартфоны в школах: правила пропишут в новом законе в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48088
Смартфоны в школах: правила пропишут в новом законе в Казахстане
Отправлено: 30.11.23 - 18:14
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В Казахстане могут законодательно ограничить использование мобильных телефонов учащимися во время школьных занятий. Такую норму включили в законопроект по вопросам образования и наставничества.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
84
Re: Смартфоны в школах: правила пропишут в новом законе в...
Отправлено: 30.11.23 - 18:14
#1
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цитата "Дети обычно все соблюдают." Здесь ключевое слово - обычно, т.е. в массе своей всё хорошо. Но в каждом классе обычно есть 1-2 оторвижника, которые ради хайпа нарушают правила, и...вуаля, урок для всего класса сорван ! И какой же выход для учителя предлагает " новый "закон ? А как обычно- никакой. Он опять должен попытаться поуговаривать не шалить, " шалун " для потехи толпы продолжает изгаляться, класс гогочет, учитель, а обычно учительница - привычно выглядит дурой.Всё.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5250
Re: Смартфоны в школах: правила пропишут в новом законе в...
Отправлено: 30.11.23 - 18:59
#2
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Цитата:
Филипповна:
привычно выглядит дурой.Всё.


Железная линейка - нас в классе за шалости учителя били железной линейкой, и попробуй пожаловаться родителям, сами родители тебя потом ремнём отпорят за неуважение к учителю.
Нравы были другие- времена были другие; ментальность народа- была другая.
Сейчас сыкуха-мамаша, насмотревшись интернета, без единый извилины в голове - мчиться в школу на разборки с учителями по поводу сделанного ими замечания её чаду по поводу непристойного поведения на уроке.
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