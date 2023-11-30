НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48087
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 11:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зовут как человека, который заявлял, что запрещает точечную застройку. Впрочем, были и до него рулевые области, говорившие то же самое. А новостройки вставали и встают одна за другой в тесном соседстве с существующим жильем.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3186
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 11:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что за страсть такая строить на месте кладбищ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5247
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 11:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://записать видеообращение к президенту страны//

Всё старо как мир, или всё идёт по цикличности: "...запорожцы пишут письмо, турецкому султану...".

Да, никому из центра не нужны ваши проблемы, и никто решать НИЧЕГО не будет: "...миром правит, капитал....", в лучшем случае спустят по инстанции ваше письмо на рассмотрение тому же акиму области. Это не те времена , коммунистов - где письмо-жалоба трудящихся в центр - был почти приговором Первому секретарю обкома.
А, инициатор строительства высоток в центре города именно он- аким области, кажеться.
Он что сам себе будет противоречить? Он же ведь КОМУ то обещал эти застройки отдать - строить одни и те же квартиры в центре города или же в Кунае - как говорят в Одессе - два разных кошелька.
Как говориться- круг замкнулся.

Мой совет жильцам - продавайте недвижимость пока она в цене и ТИКАЙТЕ оттуда.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
477
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 12:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело Кумара уже приносит плоды в Петропавловске:
1. В 18 этажке люди спортсмены, не работает лифт.


2. Две 18 этажки приостановили строительство, проблема с фундаментом.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
518
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 12:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эти супервысотки как раз и есть идея фикс акима области. С его приходом стройки монстров резко усилились. Деньги делают на стройке-вот ключ к разгадке. Бордюры и заборы нынче не в тренде.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1328
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 13:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Дело Кумара

Местные в Петропавловске ржут,говорят как у них он всё застроит у вас небоскрёбами и молочными фермами :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1328
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 13:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
строить на месте кладбищ

Вон уже там и кран упал,есть погибший.

[Исправлено: Сабыр, 30.11.2023 - 13:49]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1971
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 13:47
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши корреспонденты сейчас на месте ЧП. Сообщают, что погиб один человек - крановщик
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34042
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 14:12
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это про этот дом?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34042
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 15:15
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сталинградской битве был враг и его было видно.
А тут кто?
Бизнес.
Но кто то же ведь его разрешил?
Кто?
Аким?
Президент?
С такими выводами самих сделают врагами народа и глазом не моргнут..
Так что это никакая не битва.
Это просто крики души.
Но разве эти крики помогают тогда, когда хищники разрывают свою жертву на части?
Никогда.
Наоборот на их эти крики собираются еще больше хищников, падальщиков, стервятников и каких то гиен в поисках любимого пирога..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34042
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 15:18
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем более что третью часть квартир выкупают сразу люди с деньгами немного южнее нас.
Первые два этажа выкупает бизнес на стадии котлована или как там его.
Третью часть местные риэлторы, им тоже денег некуда девать.
Парковочные места, стоянки вокруг уже другие..
Вот и воюй против них всех, бабушка с криком души..

[Исправлено: 111, 30.11.2023 - 15:19]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5247
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 15:47
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
на их эти крики собираются еще больше хищников,


Вы про своё? Про депутата-антинародника ??? Что то перестали приходит новости на эту тему от вас, да и бешбармака мы не видим ??
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14474
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 16:29
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реально сталинградская битва
уже люди гибнуть начали
причем пока не с той стороны как предполагается по законам жанра
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34042
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 17:30
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Вы про своё? Про

Да про это тоже.
Ну а новости пока так себе.
Думаю через СМИ не надо было.
Журналист выслушал нас, не скажу какой, а потом выслушал и вписал в статью какого то нашего ненавистника, не имеющего ничего общего с нашим двором, насосом, не имеющего тут недвижимости, никакой абсолютно, но назвавший себя предпринимателем и владельцем нашего двора и недвижимости тут.
Журналисты считаю подневольные люди, которые невольно поддерживают бизнес, даже если это посторонний бизнесмен , не имеющий ничего общего с нами, идет против людей только потому, что нас заказали его друзья.
Так что вот пока так думаю, надо самим, без них ходить..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS