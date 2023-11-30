Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...

Отправлено: - 11:49

Цитата://записать видеообращение к президенту страны//



Всё старо как мир, или всё идёт по цикличности: "...запорожцы пишут письмо, турецкому султану...".



Да, никому из центра не нужны ваши проблемы, и никто решать НИЧЕГО не будет: "...миром правит, капитал....", в лучшем случае спустят по инстанции ваше письмо на рассмотрение тому же акиму области. Это не те времена , коммунистов - где письмо-жалоба трудящихся в центр - был почти приговором Первому секретарю обкома.

А, инициатор строительства высоток в центре города именно он- аким области, кажеться.

Он что сам себе будет противоречить? Он же ведь КОМУ то обещал эти застройки отдать - строить одни и те же квартиры в центре города или же в Кунае - как говорят в Одессе - два разных кошелька.

Как говориться- круг замкнулся.



Мой совет жильцам - продавайте недвижимость пока она в цене и ТИКАЙТЕ оттуда.