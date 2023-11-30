Отправлено: - 16:27

ACROS:

Вы это серьёзно ?? И статья вчера как кстати вышла, и сегодня- кран упал вовремя, а завтра что будет ?? Обычно в таких случаях- приостанавливают стройку, отбирают лицензию, подписка о невыезде начальства, аресты, посадки, отставки среди гос.служащих и проводят само расследование. Наверное сейчас начнётся истерия среди проверяющих- проверки всех кранов на

Цитата:аресты и посадки прям завтра надо? а суд? разбирательства?))) госслужащих тоже мало вероятно что тронутобъект коммерческий-акимат только место выдает и участок,за ТБ на стройке акимат не отвечаета ТБ нарушено по любому а также монтаж высотных строительных объектов по видимомуветра сильного не было только снегопади что его от снега так снесло? а может реально партизаны?))