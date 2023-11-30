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Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке 11-этажного дома в Костанае. Крановщик погиб
Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке 11-этажного дома в Костанае. Крановщик погиб
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48087
Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке 11-этажного дома в Костанае. Крановщик погиб
Отправлено: 30.11.23 - 15:36
Корреспонденты "НГ" приехали на место около 13.30. Здесь собрались около 30 местных жителей, а также стояли автомобили скорой помощи, полиции и ДЧС. Сотрудники находились рядом с ними.
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(Полноправные пользователи)
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- 25.05.21
- Сообщений:
- 477
Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке 11-этажного дома в Костанае. Крановщик погиб
Отправлено: 30.11.23 - 15:36
Короче партизаны начали пускать краны под откос. Кумар должен прискакать навстречу с жителями ДК Профсоюзов. Они же сказали что это Сталинградская битва.
Крановщика жалко.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.11.2023 - 16:52]
Крановщика жалко.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.11.2023 - 16:52]
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3186
Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке 11-этажного дома в Костанае. Крановщик погиб
Отправлено: 30.11.23 - 15:43
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5247
Re: Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке...
Отправлено: 30.11.23 - 16:01
Цитата:
Вы это серьёзно ?? И статья вчера как кстати вышла, и сегодня- кран упал вовремя, а завтра что будет ??
Обычно в таких случаях- приостанавливают стройку, отбирают лицензию, подписка о невыезде начальства, аресты, посадки, отставки среди гос.служащих и проводят само расследование.
Наверное сейчас начнётся истерия среди проверяющих- проверки всех кранов на действующих стройках на предмет соблюдения ТБ. Наваряться инспектора хорошо.
Если только КТО то не вмешается в ход расследования - деньги то большие задействованы.
Девушке Мадине повезло - а если бы задержалась на пять минут из-за этих вещей??
Пусть в мечеть сходит- ата-баба рухына дуга окысын.
Ильяс:
партизаны начали пускать краны под откос
партизаны начали пускать краны под откос
Вы это серьёзно ?? И статья вчера как кстати вышла, и сегодня- кран упал вовремя, а завтра что будет ??
Обычно в таких случаях- приостанавливают стройку, отбирают лицензию, подписка о невыезде начальства, аресты, посадки, отставки среди гос.служащих и проводят само расследование.
Наверное сейчас начнётся истерия среди проверяющих- проверки всех кранов на действующих стройках на предмет соблюдения ТБ. Наваряться инспектора хорошо.
Если только КТО то не вмешается в ход расследования - деньги то большие задействованы.
Девушке Мадине повезло - а если бы задержалась на пять минут из-за этих вещей??
Пусть в мечеть сходит- ата-баба рухына дуга окысын.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 210
Re: Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке...
Отправлено: 30.11.23 - 16:07
Акима наверное можно в отставку, контроль где?
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 210
Re: Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке...
Отправлено: 30.11.23 - 16:10
Чтобы его руководство и последователи тени собственной боялись, что за мода в наших условиях строить воздушные замки? Ничего своего нет, ни специалистов, ни оборудования, ни институтов, все чужое привозное, советские остатки, кругом бардак и показуха, однодневные дороги, коммуникации, старая инфраструктура, специалистов нет и готовить их негде, одни коррупционные скандалы
Re: Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке...
Отправлено: 30.11.23 - 16:18
такое совпадение только в кино бывает)
когда на месте возмущения жителей начинает происходить какая-то не подающаяся объяснению-фигня))
3 варианта
1) жители подпилили кран ночью чтобы он упал)
2) кто то из конкурентов застройщика подпилил этот кран чтобы сейчас пустить по ветру всю стройку (он же проплатил жителям чтобы те возмущались)
3) просто рандомный случай сделал так чтобы кран упал именно в этом дворе)
когда на месте возмущения жителей начинает происходить какая-то не подающаяся объяснению-фигня))
3 варианта
1) жители подпилили кран ночью чтобы он упал)
2) кто то из конкурентов застройщика подпилил этот кран чтобы сейчас пустить по ветру всю стройку (он же проплатил жителям чтобы те возмущались)
3) просто рандомный случай сделал так чтобы кран упал именно в этом дворе)
Башенный кран упал на автомобиль на стройплощадке 11-этажного дома в Костанае. Крановщик погиб
Отправлено: 30.11.23 - 16:27
Цитата:
аресты и посадки прям завтра надо? а суд? разбирательства?))) госслужащих тоже мало вероятно что тронут
объект коммерческий-акимат только место выдает и участок,за ТБ на стройке акимат не отвечает
а ТБ нарушено по любому а также монтаж высотных строительных объектов по видимому
ветра сильного не было только снегопад
и что его от снега так снесло? а может реально партизаны?))
ACROS:
Вы это серьёзно ?? И статья вчера как кстати вышла, и сегодня- кран упал вовремя, а завтра что будет ?? Обычно в таких случаях- приостанавливают стройку, отбирают лицензию, подписка о невыезде начальства, аресты, посадки, отставки среди гос.служащих и проводят само расследование. Наверное сейчас начнётся истерия среди проверяющих- проверки всех кранов на
Вы это серьёзно ?? И статья вчера как кстати вышла, и сегодня- кран упал вовремя, а завтра что будет ?? Обычно в таких случаях- приостанавливают стройку, отбирают лицензию, подписка о невыезде начальства, аресты, посадки, отставки среди гос.служащих и проводят само расследование. Наверное сейчас начнётся истерия среди проверяющих- проверки всех кранов на
аресты и посадки прям завтра надо? а суд? разбирательства?))) госслужащих тоже мало вероятно что тронут
объект коммерческий-акимат только место выдает и участок,за ТБ на стройке акимат не отвечает
а ТБ нарушено по любому а также монтаж высотных строительных объектов по видимому
ветра сильного не было только снегопад
и что его от снега так снесло? а может реально партизаны?))
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