«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 11:43
Зовут как человека, который заявлял, что запрещает точечную застройку. Впрочем, были и до него рулевые области, говорившие то же самое. А новостройки вставали и встают одна за другой в тесном соседстве с существующим жильем. Читать новость
Цитата://записать видеообращение к президенту страны//
Всё старо как мир, или всё идёт по цикличности: "...запорожцы пишут письмо, турецкому султану...".
Да, никому из центра не нужны ваши проблемы, и никто решать НИЧЕГО не будет: "...миром правит, капитал....", в лучшем случае спустят по инстанции ваше письмо на рассмотрение тому же акиму области. Это не те времена , коммунистов - где письмо-жалоба трудящихся в центр - был почти приговором Первому секретарю обкома. А, инициатор строительства высоток в центре города именно он- аким области, кажеться. Он что сам себе будет противоречить? Он же ведь КОМУ то обещал эти застройки отдать - строить одни и те же квартиры в центре города или же в Кунае - как говорят в Одессе - два разных кошелька. Как говориться- круг замкнулся.
Мой совет жильцам - продавайте недвижимость пока она в цене и ТИКАЙТЕ оттуда.
В сталинградской битве был враг и его было видно. А тут кто? Бизнес. Но кто то же ведь его разрешил? Кто? Аким? Президент? С такими выводами самих сделают врагами народа и глазом не моргнут.. Так что это никакая не битва. Это просто крики души. Но разве эти крики помогают тогда, когда хищники разрывают свою жертву на части? Никогда. Наоборот на их эти крики собираются еще больше хищников, падальщиков, стервятников и каких то гиен в поисках любимого пирога..
Тем более что третью часть квартир выкупают сразу люди с деньгами немного южнее нас. Первые два этажа выкупает бизнес на стадии котлована или как там его. Третью часть местные риэлторы, им тоже денег некуда девать. Парковочные места, стоянки вокруг уже другие.. Вот и воюй против них всех, бабушка с криком души..
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать