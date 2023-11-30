Отправлено: - 12:26

юля елиссева:

Берите лицензии на производство алкоголя

Цитата://чем каждый из институтов помогает аграриям после сложной уборки.//Почему не ввели режим ЧС для четырёх северных основных зерносеющих областей: - правительство в лице некомпетентного и находящего в прострации Минсельхоза захотела сохранить лицо: - "...мол у нас ВСЁ хорошо, мы ситуацию контролируем...", то есть направление всё то же что и при прошлом Елбасы- "..имидж Всё, остальное НИЧТО...", на самом деле всё не так- ситуация критическая для многих фермеров.То что есть пшеница для муки - это остатки с прошлого года; зерно этого года 90 % - неклассное, то что успели скосить до 23 августа - это на семена.По поводу мифических 350 000 тонн прямого закупа по цене 70-90 000 тенге- это решается вот уже почти 4 месяца и если это даже произойдёт, то РЕАЛЬНАЯ цена этого зерна окажеться в районе 35-40 тенге за кг и РЕАЛЬНАЯ картина сдачи этого зерна будет происходить, примерно так: - с учётом транспортной логистики, недельных ожидании своей очереди на элеваторе; конских услуг на сушке зерна, приёмке и подработке; драконовских скидок на сорную и зерновую примесь, разнице в весах и после этого надо будет ждать два-три месяца расчёта за сданное зерно.И при этом не факт что будет соблюдаться справедливость при выделении этих обьемов.Реальный способ решения этой проблемы, и без особой толкотни локтями и нервов я вижу в другом: - правительство должно субсидировать ПРОДАЖУ такого зерна в размере 20 000-25 000 тенге за тонну неклассного зерна.И только если сделки совершены по ОФИЦИАЛЬНЫМ документам, с выпиской ЭСФ с регистрацией в системе ИС ЭСФ: - это даёт во первых:- учёт реального зерна ( а не дутые цифры акиматов), во вторых- налоги, в третьих- это будет более справедливо нежели выдуманный для отвода глаз и спуска пара правительственный прямой закуп.Для этого деньги в бюджете есть, нужна только ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля и ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение и признать что ситуация в Костанайской области для фермеров - критическая.Впрочем завтра - в области будут праздновать День работника сельского хозяйства и навряд ли там будут обсуждать эти вопросы, по крайней мере на официальном уровне, кулуарно- то да - будут; - тем более идёт такая негласная установка - к приезду больших начальников им эти больные вопросы не задавать, не нервировать их- мол наверху об этом кому положено знают, и хватит того что вы эти вопросы обсуждаете на площадках в Атамекен, Ассоциации земледельцев и прочих НЕНУЖНЫХ и БЕСПОМОЩНЫХ общественных организациях..Цитата:Спиртзаводы ПЕРЕПОЛНЕНЫ зерном. Их мощностей не хватит переработать столько зерна.