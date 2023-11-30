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«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
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