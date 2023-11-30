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≡ Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48083
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 09:53
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Представитель Продкорпорации ответил, что правила закупа еще не доведены до регионов, но уточнил: это будет сделано в ближайшее время. Объем 350 тыс. т рассчитан на 9 областей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3184
Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 09:53
#1
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Берите лицензии на производство алкоголя. Ставьте ректификационные колонны и перегоняйте всё в спирт, пока не пропало зерно.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1867
Re: Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские...
Отправлено: 30.11.23 - 11:57
#2
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Где прибыль, полученная в урожайные годы?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3184
Объем прямого закупа - «ни о чем» - Так костанайские земледельцы оценивают условия господдержки
Отправлено: 30.11.23 - 12:11
#3
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