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≡ «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48083
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 11:43
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Зовут как человека, который заявлял, что запрещает точечную застройку. Впрочем, были и до него рулевые области, говорившие то же самое. А новостройки вставали и встают одна за другой в тесном соседстве с существующим жильем.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3184
«Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие против строительства 19-этажного дома рядом с парком Победы, зовут к себе акима области
Отправлено: 30.11.23 - 11:43
#1
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5240
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 11:49
#2
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Цитата://записать видеообращение к президенту страны//

Всё старо как мир, или всё идёт по цикличности: "...запорожцы пишут письмо, турецкому султану...".

Да, никому из центра не нужны ваши проблемы, и никто решать НИЧЕГО не будет: "...миром правит, капитал....", в лучшем случае спустят по инстанции ваше письмо на рассмотрение тому же акиму области. Это не те времена , коммунистов - где письмо-жалоба трудящихся в центр - был почти приговором Первому секретарю обкома.
А, инициатор строительства высоток в центре города именно он- аким области, кажеться.
Он что сам себе будет противоречить? Он же ведь КОМУ то обещал эти застройки отдать - строить одни и те же квартиры в центре города или же в Кунае - как говорят в Одессе - два разных кошелька.
Как говориться- круг замкнулся.

Мой совет жильцам - продавайте недвижимость пока она в цене и ТИКАЙТЕ оттуда.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
476
Re: «Это как Сталинградская битва» - Костанайцы, выступающие...
Отправлено: 30.11.23 - 12:10
#3
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Дело Кумара уже приносит плоды в Петропавловске:
1. В 18 этажке люди спортсмены, не работает лифт.


2. Две 18 этажки приостановили строительство, проблема с фундаментом.
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