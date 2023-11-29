Отправлено: - 09:12

Артем Марусич:

а за избиение полицейских, если так же, под камеру - тоже хулиганку влепят

Цитата:Навряд ли, на этот случай законодатель предусмотрел: "..нападение на полицейского при исполнении..."В этом случае с бабушкой, навскидку вроде как - "...групповое избиение, в составе группы лиц ....", впрочем всё зависит от следака, от его классификации дела и от резонансности .Как сказал Антибиотик: " ..можно вагонами воровать и за это ничего не будет, а можно и за курицу присесть, причём надолго..."