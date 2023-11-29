Отправлено: - 17:11

Vit:

украли деньги без злого умысла

Цитата:"...ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.." - это когда украл деньги и на эти деньги купил взрывчатку, автоматы, патроны, гранаты и совершил какой то акт против государства и человечества или же ограбление банка, нападение на РОВД, сжёг чей то дом, ограбил пенсионера в подворотне, не перевёл бабушку на переходе, или тебя нанятые кем то неизвестные за бабки избили за шашни с чужой женой, и так далее; но если ты украл деньги ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, и на эти деньги : - отдохнул на Мальдивах, купил Тойоту-Камри, купил квартиру в Жана Кала или возле 111, оплатил учёбу детей в Англии или в Оксфорде или просто положил на депозит - то это уже НЕ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.