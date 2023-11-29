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Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта"
Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48081
Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта"
Отправлено: 29.11.23 - 15:32
Как сообщили в "Казпочте", в компании продолжают внутреннее расследование. По итогам 2023 года в некоторых регионах найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 миллиона тенге.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34034
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 15:32
Ну это еще немного, скажем копейки..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13621
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 15:57
Не че страшного. Я уверен что они украли деньги без злого умысла. Всех отпустят домой, пусть не переживают.
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 17:11
Цитата:
"...ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.." - это когда украл деньги и на эти деньги купил взрывчатку, автоматы, патроны, гранаты и совершил какой то акт против государства и человечества или же ограбление банка, нападение на РОВД, сжёг чей то дом, ограбил пенсионера в подворотне, не перевёл бабушку на переходе, или тебя нанятые кем то неизвестные за бабки избили за шашни с чужой женой, и так далее; но если ты украл деньги ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, и на эти деньги : - отдохнул на Мальдивах, купил Тойоту-Камри, купил квартиру в Жана Кала или возле 111, оплатил учёбу детей в Англии или в Оксфорде или просто положил на депозит - то это уже НЕ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.
Vit:
украли деньги без злого умысла
украли деньги без злого умысла
"...ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.." - это когда украл деньги и на эти деньги купил взрывчатку, автоматы, патроны, гранаты и совершил какой то акт против государства и человечества или же ограбление банка, нападение на РОВД, сжёг чей то дом, ограбил пенсионера в подворотне, не перевёл бабушку на переходе, или тебя нанятые кем то неизвестные за бабки избили за шашни с чужой женой, и так далее; но если ты украл деньги ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, и на эти деньги : - отдохнул на Мальдивах, купил Тойоту-Камри, купил квартиру в Жана Кала или возле 111, оплатил учёбу детей в Англии или в Оксфорде или просто положил на депозит - то это уже НЕ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3495
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 18:10
Цитата:
Даже среди мошенников есть градация. Бабушку пенсионерку обмануть, на это не всякий пойдёт, а вот государство обмануть это почти геройский поступок.
ACROS:
то это уже НЕ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.
то это уже НЕ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ.
Даже среди мошенников есть градация. Бабушку пенсионерку обмануть, на это не всякий пойдёт, а вот государство обмануть это почти геройский поступок.
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 18:37
Цитата:
Ну да: украсть у государства несколько десятков лямов, причём законно, через тендеры и гос.закупки - это почти национальная идея, тренд; наряду с ежегодной заменой новых бордюров на ещё более новые-иновационные- бордюры.
Или же: "...умеет же жить..."
saba:
вот государство обмануть это почти геройский поступок.
вот государство обмануть это почти геройский поступок.
Ну да: украсть у государства несколько десятков лямов, причём законно, через тендеры и гос.закупки - это почти национальная идея, тренд; наряду с ежегодной заменой новых бордюров на ещё более новые-иновационные- бордюры.
Или же: "...умеет же жить..."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6485
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 20:37
Ничего страшного, почта у нас богатая и жадная организация, даже ремонт и двери не могут себе позволить, заходить к ним почти экстремально
I
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 53
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 30.11.23 - 03:47
Казпочта, Казахтелеком... систематические хищения. И это много лет.Сколько будет продолжаться?! Систему собственной безопасности ввести из бывших кнбышников, чтобы покупка даже простых ручек проходила через них. Это же не ноу-хау.
Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта"
Отправлено: 30.11.23 - 07:53
Цитата:
Это же государственные предприятия ( у них сейчас модные названия - национальный компания-оператор, что по сути - одно и то же) , входящие в квазисистему "Самрук", а в "Самке" работать и не украсть ( если сидишь на распределительной должности) - стыдно. И на каждую ручку не поставишь же кнбшника.
И это будет до тех пор пока к власти, начиная с самого верха, не придут истинные ГОСУДАРСТВЕННИКИ и не поменяют систему управление государством КОРЕННЫМ образом. Ведь сейчас в Казахстане в принципе РУЛЯТ все те же люди, что и рулили ТРИДЦАТЬ лет.
Imago:
.Сколько будет продолжаться
.Сколько будет продолжаться
Это же государственные предприятия ( у них сейчас модные названия - национальный компания-оператор, что по сути - одно и то же) , входящие в квазисистему "Самрук", а в "Самке" работать и не украсть ( если сидишь на распределительной должности) - стыдно. И на каждую ручку не поставишь же кнбшника.
И это будет до тех пор пока к власти, начиная с самого верха, не придут истинные ГОСУДАРСТВЕННИКИ и не поменяют систему управление государством КОРЕННЫМ образом. Ведь сейчас в Казахстане в принципе РУЛЯТ все те же люди, что и рулили ТРИДЦАТЬ лет.
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