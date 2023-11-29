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В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48081
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 29.11.23 - 20:39
29 ноября, около 2 часов ночи, 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Железнодорожной, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6485
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 20:39
Две девушки в годах гуляют среди ночи где попало, даже молодым ребятушкам не дают разогнатьсЯ, понять и простить...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 144
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 21:06
Сайлау.. зачем так? Мало ли откуда и мало ли куда.. сейчас сам по ночному городу еду, одной рукой за руль, другой за .... на "я" начинается, если что, а не то, что подумали.. гонщиков хватает, но успеют ли остановиться.. сейчас темно, грязь, фары и стекло лобовое грязью закидываются.. нихрена не видно толком, еду и перед каждым пешеходным притормаживаю...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5238
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 21:22
Цитата://Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.//
Ему за что ?? Если только передвигался со скоростью 100 км/час и в состоянии алкоголя. Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте.
Ему за что ?? Если только передвигался со скоростью 100 км/час и в состоянии алкоголя. Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 326
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 21:41
Цитата:
20 лет...на мерседесе...хотябы просто только за это
ACROS:
Ему за что ?
Ему за что ?
20 лет...на мерседесе...хотябы просто только за это
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13621
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 29.11.23 - 23:55
Цитата:
Одного я знаю человека, тоже сбил женщину в не перехода. Ему дали 2 года колонии поселения. И лишение вроде на 3 года было.
[Исправлено: Vit, 29.11.2023 - 22:58]
ACROS:
Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте
Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте
Одного я знаю человека, тоже сбил женщину в не перехода. Ему дали 2 года колонии поселения. И лишение вроде на 3 года было.
[Исправлено: Vit, 29.11.2023 - 22:58]
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 29.11.23 - 23:55
Цитата:
Женщины шли не где попало а с поезда с жд вокзала
Под 70 лет обеим ветераны труда всю жизнь работали и вот
Вы бы для начала подумали что пишите и о ком
Лучше бы было если бы в этом случае просто промолчали Ведь одна погибла а другая вся переломана Вот такие они как вы говорите: девушки гуляющие где попало
[Исправлено: Кушмурунец23, 30.11.2023 - 00:11]
сайлау курманов:
Две девушки в годах гуляют среди ночи где попало
Две девушки в годах гуляют среди ночи где попало
Женщины шли не где попало а с поезда с жд вокзала
Под 70 лет обеим ветераны труда всю жизнь работали и вот
Вы бы для начала подумали что пишите и о ком
Лучше бы было если бы в этом случае просто промолчали Ведь одна погибла а другая вся переломана Вот такие они как вы говорите: девушки гуляющие где попало
[Исправлено: Кушмурунец23, 30.11.2023 - 00:11]
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 30.11.23 - 00:00
Цитата:
На сколько я правильно осведомлен он сбил женщин и смылся и только камеры и сторож школы зафиксировали А уже потом ближе к утру явился с повинной
Приписка о том что женщины переходили в неположенном месте навевает о ...
При этом все что около дороги обледеневшее и вообще трудно проходимое
ACROS:
Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте.
Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте.
На сколько я правильно осведомлен он сбил женщин и смылся и только камеры и сторож школы зафиксировали А уже потом ближе к утру явился с повинной
Приписка о том что женщины переходили в неположенном месте навевает о ...
При этом все что около дороги обледеневшее и вообще трудно проходимое
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1514
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 30.11.23 - 00:35
Цитата:
да уверенна что лихача жолполовцы предупредили о тяжести последствии оставления человека в опасности, по этому тут явка с повинной!
..встречный вопрос почему лихач летел при неблагоприятных условиях погоды? ведь для гибели человека нужна немалая скорость...
Кушмурунец23:
На сколько я правильно осведомлен он сбил женщин и смылся и только камеры и сторож школы зафиксировали А уже потом ближе к утру явился с повинной
На сколько я правильно осведомлен он сбил женщин и смылся и только камеры и сторож школы зафиксировали А уже потом ближе к утру явился с повинной
да уверенна что лихача жолполовцы предупредили о тяжести последствии оставления человека в опасности, по этому тут явка с повинной!
..встречный вопрос почему лихач летел при неблагоприятных условиях погоды? ведь для гибели человека нужна немалая скорость...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5238
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 30.11.23 - 07:38
Цитата:
Это в корне меняет дело: - кажеться это уже статья и уголовная, типа - "...оставление...."
Кушмурунец23:
смылся и
смылся и
Это в корне меняет дело: - кажеться это уже статья и уголовная, типа - "...оставление...."
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