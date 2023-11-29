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Кушмурунец23:

На сколько я правильно осведомлен он сбил женщин и смылся и только камеры и сторож школы зафиксировали А уже потом ближе к утру явился с повинной

Цитата:да уверенна что лихача жолполовцы предупредили о тяжести последствии оставления человека в опасности, по этому тут явка с повинной!..встречный вопрос почему лихач летел при неблагоприятных условиях погоды? ведь для гибели человека нужна немалая скорость...