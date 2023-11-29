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≡ 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48081
85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
Отправлено: 29.11.23 - 17:27
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85-летняя Асия КУТВАРОВА около 5 лет проживает одна в своей квартире в районе железнодорожного вокзала. Днем 23 ноября к ней в дверь постучались две незнакомые женщины. После этой встречи пенсионерка оказалась в больнице.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26121
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 17:27
#1
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Во, дают,в КОстанае... 8-) :-o
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
83
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 17:40
#2
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Наверное, телефонным мошенникам отказала дать миллион, вот они и обиделись
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3495
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 18:05
#3
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Уроды!!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6485
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 20:48
#4
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Видимо местным синявкам отказала в спонсорстве, и правильно сделала, иначе придут без приглашения, без стука и чем бы всё это закончилось? Только уступи раз, считай пропал....
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1147
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 30.11.23 - 00:36
#5
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Костанайской ноу-хау, вместо братков с битами на заказ теперь ходят боевые тетки
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
551
85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
Отправлено: 30.11.23 - 06:12
#6
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Просто интересно, а за избиение полицейских, если так же, под камеру - тоже хулиганку влепят? И если да, то на все ли звания это распространяется? Генерала если какого из кабинета вытащит кто и изобьет при свидетелях, тоже хулиганка будет? Или визжащий генерал это другое? Кстати где они эти генералы? Знают ли они какие люди на них работают в Костанае?

У нас в стране и так за насильственные преступления чаще можно штрафом или административкой отделаться, так еще и не признавать их - ваще крах.

[Исправлено: Артем Марусич, 30.11.2023 - 06:13]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13621
85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
Отправлено: 30.11.23 - 06:59
#7
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Идёт охота на одиноких пенсионеров? Одну в мичурино убили, других на деньги обманули. Похоже В наше смутное время опасно пенсии одному жить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13621
85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
Отправлено: 30.11.23 - 07:05
#8
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Цитата:
Артем Марусич:
Да надо было в заявлении написать что дома из шкафа пропали 5 лямов денег отложеные на похороны. И плюс потом на моральную в суд подать ещё на 5 лямов. И хулиганки встряли бы на деньги.
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