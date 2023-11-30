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≡ Нашел мефедрон, но укололся "скоростью" - Дело рецидивиста, обвиняемого в хранении наркотиков, рассмотрели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48081
Нашел мефедрон, но укололся "скоростью" - Дело рецидивиста, обвиняемого в хранении наркотиков, рассмотрели в Костанае
Отправлено: 30.11.23 - 00:32
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Уголовное дело в отношении 49-летнего Марата ШАЕКЕНОВА, обвиняемого в хранении наркотиков без цели сбыта, рассмотрели сегодня, 29 ноября, в суде № 2 Костаная.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1147
Re: Нашел мефедрон, но укололся "скоростью" - Дело...
Отправлено: 30.11.23 - 00:32
#1
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Послушать наркоманов и гопников, так у нас и шагу нельзя пройти, чтобы не напороться на пакет с наркотиками или оружием
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1514
Re: Нашел мефедрон, но укололся "скоростью" - Дело...
Отправлено: 30.11.23 - 00:44
#2
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Цитата:
Всего у него 11 судимостей с 1994 года.

Источник:


Зачем таких идиотов вообще выпускать на свободу? В Китае давно бы сгнил в тюрьме или же был бы расстрелян !
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