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≡ В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48080
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 29.11.23 - 20:39
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29 ноября, около 2 часов ночи, 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Железнодорожной, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6485
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 20:39
#1
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Две девушки в годах гуляют среди ночи где попало, даже молодым ребятушкам не дают разогнатьсЯ, понять и простить...
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
144
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 21:06
#2
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Сайлау.. зачем так? Мало ли откуда и мало ли куда.. сейчас сам по ночному городу еду, одной рукой за руль, другой за .... на "я" начинается, если что, а не то, что подумали.. гонщиков хватает, но успеют ли остановиться.. сейчас темно, грязь, фары и стекло лобовое грязью закидываются.. нихрена не видно толком, еду и перед каждым пешеходным притормаживаю...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5236
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 21:22
#3
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Цитата://Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.//

Ему за что ?? Если только передвигался со скоростью 100 км/час и в состоянии алкоголя. Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
326
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 29.11.23 - 21:41
#4
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Цитата:
ACROS:
Ему за что ?

20 лет...на мерседесе...хотябы просто только за это
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13619
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 29.11.23 - 23:55
#5
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Цитата:
ACROS:
Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте

Одного я знаю человека, тоже сбил женщину в не перехода. Ему дали 2 года колонии поселения. И лишение вроде на 3 года было.

[Исправлено: Vit, 29.11.2023 - 22:58]
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
574
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 29.11.23 - 23:55
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Две девушки в годах гуляют среди ночи где попало

Женщины шли не где попало а с поезда с жд вокзала
Под 70 лет обеим ветераны труда всю жизнь работали и вот
Вы бы для начала подумали что пишите и о ком
Лучше бы было если бы в этом случае просто промолчали Ведь одна погибла а другая вся переломана Вот такие они как вы говорите: девушки гуляющие где попало

[Исправлено: Кушмурунец23, 30.11.2023 - 00:11]
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
574
Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...
Отправлено: 30.11.23 - 00:00
#7
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Цитата:
ACROS:
Это они, бабушки, переходили в НЕПОЛОЖЕННОМ месте.

На сколько я правильно осведомлен он сбил женщин и смылся и только камеры и сторож школы зафиксировали А уже потом ближе к утру явился с повинной
Приписка о том что женщины переходили в неположенном месте навевает о ...
При этом все что около дороги обледеневшее и вообще трудно проходимое
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1514
В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина, вторая получила травмы
Отправлено: 30.11.23 - 00:35
#8
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