Отправлено: - 23:55

сайлау курманов:

Две девушки в годах гуляют среди ночи где попало

[Исправлено: Кушмурунец23, 30.11.2023 - 00:11]

Цитата:Женщины шли не где попало а с поезда с жд вокзалаПод 70 лет обеим ветераны труда всю жизнь работали и вотВы бы для начала подумали что пишите и о комЛучше бы было если бы в этом случае просто промолчали Ведь одна погибла а другая вся переломана Вот такие они как вы говорите: девушки гуляющие где попало