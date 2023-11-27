Отправлено: - 20:44

Мишаня:

начало травить по капельке.

saba:

Из последних сил, поднапрягся, купил Лексус 570 за 120 миллионов и сразу переоборудовал на газ, потому что ездить ДОРОГО,

лимон:

борются с дефицитом автогаза?

[Исправлено: ACROS, 29.11.2023 - 20:48]

Цитата:Если начал травить газ, то я и не только я, сразу почувствую запах газа и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО поеду на СТО к мастерам и исправлю повреждение. Это же в первую очередь МОЯ безопасность и СОХРАННОСТЬ моей машины( смею заметить она стоит порядка 50 000 000 тенге).Если уж так: - то и машины с бензином взрываются так же, а может и чаще чем авто с газом.Просто чиновники ПЕРЕСРАХОВЫВАЮТСЯ не за счёт своей работы и профессионализма, а за счёт "..не пущать...", им так ЛЕГЧЕ работать не поднимая своего зада с насиженных кресел.Цитата:Не поверите: - но Крузак у меня РАБОЧАЯ лошадка, и не старая, 2020 года выпуска, я на ней и обеды и запчасти и ГСМ и масла и рабочих развожу и всякую дребедень вожу. Аккуратно правда, но вожу ВСЁ подряд. За день в посевную и уборку наматываю примерно в среднем -400-550 км.На ней удобно, комфортно и надёжно и действительно выгодно за 5 000-6 000 тенге наезжаю 450 -550 км., при бензине тратил бы 15 000-20 000 в день только на бензин; - на Ниву и УАЗ-ик уже не сяду.А на автогаз сразу перевели - сам салон это сделал при покупке: - с тех пор наездил 340 000 км. - и на двигатель использование газа не оказало НИКАКОГО влияния.Цитата:Его в Казахстане ВАЛОМ, добыча разведанного газа и нефти в Казахстане обеспечена ( слова того же министра)как минимум ещё лет на 300-400: - министр фактически запрещая использование автогаза и этим самым ДИСКРИМИНИРУЯ владельцев машин с ГБО ( что противоречит Конституции о равных правах граждан Казахстана- но, кого в Казахстане волнуют эти мелочи) соблюдает и ЛОББИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ олигархов от НЕФТИ, так как по статистики, приведенная этим же министром - реализация бензина упала в разы, особенно в Западных областях, то есть карман этих олигархов похудел.Теперь мы будем как евреи во времена нацизма с особыми отметками в виде жёлтой звезды Давида, только у нас будет жёлтый треугольный знак и все на нас будут смотреть как на прокажённых.