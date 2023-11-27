Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48079
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 16:00
"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 516
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 16:00
очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1145
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 17:08
Сначала установщикам лицензии выдали, а теперь утверждают, что много нарушений не приведя ни одной цифры. Много это сколько? Обычное дело, ещё содрать хоть что-нибудь и хоть с кого нибудь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5236
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 17:58
Цитата://"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности.//
Казахское правительство, даже ж..у не хочет поднимать что бы заниматься своим делом, им легче написать типа "не пущать" и все дела. Проверьте все пункты по установке этого ГБО и если нет ЛИЦЕНЗИИ, о наложите штраф и закройте.
И этого не хотят делать: - им легче на законопослушных граждан действовать и лоббировать интересы нефтянных магнатов, потому что потребление бензина снизилось из-за перевода многих авто на автогаз.
Если я устанавливал ГБО на современном оборудовании и в официальном салоне и периодически во время прохождения очередного ТО, у меня в обязательном порядке проводят и ТО по обслуживанию этого ГБО с обязательной проверкой на предмет утечки газа в подающей магистрали с выдачей чека и талона.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
Казахское правительство, даже ж..у не хочет поднимать что бы заниматься своим делом, им легче написать типа "не пущать" и все дела. Проверьте все пункты по установке этого ГБО и если нет ЛИЦЕНЗИИ, о наложите штраф и закройте.
И этого не хотят делать: - им легче на законопослушных граждан действовать и лоббировать интересы нефтянных магнатов, потому что потребление бензина снизилось из-за перевода многих авто на автогаз.
Если я устанавливал ГБО на современном оборудовании и в официальном салоне и периодически во время прохождения очередного ТО, у меня в обязательном порядке проводят и ТО по обслуживанию этого ГБО с обязательной проверкой на предмет утечки газа в подающей магистрали с выдачей чека и талона.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1866
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 20:45
Цитата:
Не все так относятся к своей, а уж тем более к чужой безопасности.И это относится не только к установке и эксплуатации ГБО. Дома тоже не знаешь, что умники за стенкой творят.
ACROS:
Не все так относятся к своей, а уж тем более к чужой безопасности.И это относится не только к установке и эксплуатации ГБО. Дома тоже не знаешь, что умники за стенкой творят.
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 23:53
Цитата:
Если автомобилист на газе без мозгов, то только так.
рихард:
очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
Если автомобилист на газе без мозгов, то только так.
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 23:57
Цитата:
Но завтра прилетел камешек в магистраль. И начало травить по капельке. А ты решил в паркинге поземном оставить, пока в Египете отдохнуть. Газ, он ведь не бенз, кучкой в низине лежит. И тут некто (тож с камнем) решил прикурить. Бах, и только окурки вокруг.
ACROS:
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
Но завтра прилетел камешек в магистраль. И начало травить по капельке. А ты решил в паркинге поземном оставить, пока в Египете отдохнуть. Газ, он ведь не бенз, кучкой в низине лежит. И тут некто (тож с камнем) решил прикурить. Бах, и только окурки вокруг.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3494
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 10:49
Казахстанское мышление!Из последних сил, поднапрягся, купил Лексус 570 за 120 миллионов и сразу переоборудовал на газ, потому что ездить ДОРОГО,
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3494
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 11:14
Акрос к Вам не относится! Мы то знаем у Вас потому крутая машина, что на ней удобно по полям ездить. Исключительно из этих соображений, а так бы по старой парторговской привычке пылили бы себе на Ниве, но исключительно на газу. К чёрту безопасность, да здравствует экология, спасём родную планету от выхлопных бензиновых паров!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1467
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 12:53
борются с дефицитом автогаза?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5236
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 29.11.23 - 20:44
Цитата:
Если начал травить газ, то я и не только я, сразу почувствую запах газа и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО поеду на СТО к мастерам и исправлю повреждение. Это же в первую очередь МОЯ безопасность и СОХРАННОСТЬ моей машины( смею заметить она стоит порядка 50 000 000 тенге).
Если уж так: - то и машины с бензином взрываются так же, а может и чаще чем авто с газом.
Просто чиновники ПЕРЕСРАХОВЫВАЮТСЯ не за счёт своей работы и профессионализма, а за счёт "..не пущать...", им так ЛЕГЧЕ работать не поднимая своего зада с насиженных кресел.
Цитата:
Не поверите: - но Крузак у меня РАБОЧАЯ лошадка, и не старая, 2020 года выпуска, я на ней и обеды и запчасти и ГСМ и масла и рабочих развожу и всякую дребедень вожу. Аккуратно правда, но вожу ВСЁ подряд. За день в посевную и уборку наматываю примерно в среднем -400-550 км.
На ней удобно, комфортно и надёжно и действительно выгодно за 5 000-6 000 тенге наезжаю 450 -550 км., при бензине тратил бы 15 000-20 000 в день только на бензин; - на Ниву и УАЗ-ик уже не сяду.
А на автогаз сразу перевели - сам салон это сделал при покупке: - с тех пор наездил 340 000 км. - и на двигатель использование газа не оказало НИКАКОГО влияния.
Цитата:
Его в Казахстане ВАЛОМ, добыча разведанного газа и нефти в Казахстане обеспечена ( слова того же министра)как минимум ещё лет на 300-400: - министр фактически запрещая использование автогаза и этим самым ДИСКРИМИНИРУЯ владельцев машин с ГБО ( что противоречит Конституции о равных правах граждан Казахстана- но, кого в Казахстане волнуют эти мелочи) соблюдает и ЛОББИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ олигархов от НЕФТИ, так как по статистики, приведенная этим же министром - реализация бензина упала в разы, особенно в Западных областях, то есть карман этих олигархов похудел.
Теперь мы будем как евреи во времена нацизма с особыми отметками в виде жёлтой звезды Давида, только у нас будет жёлтый треугольный знак и все на нас будут смотреть как на прокажённых.
[Исправлено: ACROS, 29.11.2023 - 20:48]
Мишаня:
начало травить по капельке.
начало травить по капельке.
Если начал травить газ, то я и не только я, сразу почувствую запах газа и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО поеду на СТО к мастерам и исправлю повреждение. Это же в первую очередь МОЯ безопасность и СОХРАННОСТЬ моей машины( смею заметить она стоит порядка 50 000 000 тенге).
Если уж так: - то и машины с бензином взрываются так же, а может и чаще чем авто с газом.
Просто чиновники ПЕРЕСРАХОВЫВАЮТСЯ не за счёт своей работы и профессионализма, а за счёт "..не пущать...", им так ЛЕГЧЕ работать не поднимая своего зада с насиженных кресел.
Цитата:
saba:
Из последних сил, поднапрягся, купил Лексус 570 за 120 миллионов и сразу переоборудовал на газ, потому что ездить ДОРОГО,
Из последних сил, поднапрягся, купил Лексус 570 за 120 миллионов и сразу переоборудовал на газ, потому что ездить ДОРОГО,
Не поверите: - но Крузак у меня РАБОЧАЯ лошадка, и не старая, 2020 года выпуска, я на ней и обеды и запчасти и ГСМ и масла и рабочих развожу и всякую дребедень вожу. Аккуратно правда, но вожу ВСЁ подряд. За день в посевную и уборку наматываю примерно в среднем -400-550 км.
На ней удобно, комфортно и надёжно и действительно выгодно за 5 000-6 000 тенге наезжаю 450 -550 км., при бензине тратил бы 15 000-20 000 в день только на бензин; - на Ниву и УАЗ-ик уже не сяду.
А на автогаз сразу перевели - сам салон это сделал при покупке: - с тех пор наездил 340 000 км. - и на двигатель использование газа не оказало НИКАКОГО влияния.
Цитата:
лимон:
борются с дефицитом автогаза?
борются с дефицитом автогаза?
Его в Казахстане ВАЛОМ, добыча разведанного газа и нефти в Казахстане обеспечена ( слова того же министра)как минимум ещё лет на 300-400: - министр фактически запрещая использование автогаза и этим самым ДИСКРИМИНИРУЯ владельцев машин с ГБО ( что противоречит Конституции о равных правах граждан Казахстана- но, кого в Казахстане волнуют эти мелочи) соблюдает и ЛОББИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ олигархов от НЕФТИ, так как по статистики, приведенная этим же министром - реализация бензина упала в разы, особенно в Западных областях, то есть карман этих олигархов похудел.
Теперь мы будем как евреи во времена нацизма с особыми отметками в виде жёлтой звезды Давида, только у нас будет жёлтый треугольный знак и все на нас будут смотреть как на прокажённых.
[Исправлено: ACROS, 29.11.2023 - 20:48]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать