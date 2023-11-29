Re: В ночном ДТП на улице Кушмуруна погибла пожилая женщина,...

Отправлено: - 21:06

Сайлау.. зачем так? Мало ли откуда и мало ли куда.. сейчас сам по ночному городу еду, одной рукой за руль, другой за .... на "я" начинается, если что, а не то, что подумали.. гонщиков хватает, но успеют ли остановиться.. сейчас темно, грязь, фары и стекло лобовое грязью закидываются.. нихрена не видно толком, еду и перед каждым пешеходным притормаживаю...