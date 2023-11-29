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≡ 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48078
85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае. Почему ее обидчицу подозревают только в хулиганстве?
Отправлено: 29.11.23 - 17:27
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85-летняя Асия КУТВАРОВА около 5 лет проживает одна в своей квартире в районе железнодорожного вокзала. Днем 23 ноября к ней в дверь постучались две незнакомые женщины. После этой встречи пенсионерка оказалась в больнице.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26121
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 17:27
#1
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Во, дают,в КОстанае... 8-) :-o
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
83
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 17:40
#2
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Наверное, телефонным мошенникам отказала дать миллион, вот они и обиделись
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3494
Re: 85-летнюю женщину вытащили из квартиры и избили в Костанае....
Отправлено: 29.11.23 - 18:05
#3
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Уроды!!!
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