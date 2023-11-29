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≡ В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48077
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 12:26
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Обязательная дактилоскопическая регистрация должна начаться 1 января 2024 года. Но теперь ее хотят отменить. Такая норма вошла в проект поправок по вопросам государственной корпорации, рассматриваемом в Мажилисе.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
81
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 12:26
#1
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Это у кого-то в попе знатно закипело ! Вон в России арестовали убийцу, который 19 лет жил под чужим именем. Вот и наши некоторые " законники" забеспокоились, а ну как их скелеты вылезут из шкафа? Интересно бы пофамильно обнародовать противников столь полезного закона.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3491
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 12:56
#2
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Должна же у человека оставаться хоть какая то тайна. С введением ИИНа государство узнало о нас практически, всё. хотели вот и до пальцев добраться. Но пока не судьба, народ за свои пальцы встал крепко, как пуговицы. Насмерть!
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
81
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 13:45
#3
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Цитата:
saba:
, народ за свои пальцы встал
Какой народ ?! Окститесь! Вот я народ, чем мои права будут ущемлены, если я сдам свои отпечатки? Ничем ! А вот если у вас рыльце в пушку, тут и начинается биение в грудь - руки прочь от народа и демократии !
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3491
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 14:05
#4
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Ну да и пусть Большой Брат бдит за мной? Так да? При чём здесь демократия? Вывод простой, если я сегодня соглашусь на обязательную дактилоскопию, следующим шагом государства будет установка камер в моей квартире. тоже для моей же пользы! И вплоть до туалета, а в унитазе установят газоанализатор.
И чем мы тогда будем отличаться от КНДР, где согласно идеям Чучхе, запрещено иметь шторы на первых этажах, чтобы проходящий патруль имел возможность проконтролировать ваши занятия?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1512
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 14:57
#5
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Цитата:
Филипповна:
Какой народ ?! Окститесь! Вот я народ, чем мои права будут ущемлены, если я сдам свои отпечатки?

А где гарантии того что моя дактилоскопическая информация не станет общедоступной информацией?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1325
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 15:04
#6
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Цитата:
saba:
КНДР, где согласно идеям Чучхе

Полностью согласен! Я тоже против!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 15:41
#7
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Говорят будут вместо рук делать у мужчин дактилоскопию извините за выражение, Члена.
Это выявляет очень точно сразу же и религиозный вопрос, сколько у нас идейных мусульман, а сколько не идейных, то есть не обрезанных, но называющих себя ими.
Тот есть пятая колонна..
Или шестая..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13618
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 15:54
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Если собираетесь поехать на лазурные берега на отдых, то по любому будете сдавать пальчики. Я сдавал, не че страшного Пока живой.)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1325
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 16:03
#9
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Цитата:
Vit:
поехать на лазурные берега

Так тыж в посольстве сдавал и твои отпечатки не вносили же в память уд личности.
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