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≡ Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48077
Миллионные хищения выявила в своих филиалах "Казпочта"
Отправлено: 29.11.23 - 15:32
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Как сообщили в "Казпочте", в компании продолжают внутреннее расследование. По итогам 2023 года в некоторых регионах найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 миллиона тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 15:32
#1
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Ну это еще немного, скажем копейки..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13618
Re: Миллионные хищения выявила в своих филиалах...
Отправлено: 29.11.23 - 15:57
#2
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Не че страшного. Я уверен что они украли деньги без злого умысла. Всех отпустят домой, пусть не переживают.
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