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В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48077
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 12:26
Обязательная дактилоскопическая регистрация должна начаться 1 января 2024 года. Но теперь ее хотят отменить. Такая норма вошла в проект поправок по вопросам государственной корпорации, рассматриваемом в Мажилисе.
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Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 12:26
Это у кого-то в попе знатно закипело ! Вон в России арестовали убийцу, который 19 лет жил под чужим именем. Вот и наши некоторые " законники" забеспокоились, а ну как их скелеты вылезут из шкафа? Интересно бы пофамильно обнародовать противников столь полезного закона.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3491
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 12:56
Должна же у человека оставаться хоть какая то тайна. С введением ИИНа государство узнало о нас практически, всё. хотели вот и до пальцев добраться. Но пока не судьба, народ за свои пальцы встал крепко, как пуговицы. Насмерть!
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 13:45
Цитата:
saba:Какой народ ?! Окститесь! Вот я народ, чем мои права будут ущемлены, если я сдам свои отпечатки? Ничем ! А вот если у вас рыльце в пушку, тут и начинается биение в грудь - руки прочь от народа и демократии !
, народ за свои пальцы встал
, народ за свои пальцы встал
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3491
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 14:05
Ну да и пусть Большой Брат бдит за мной? Так да? При чём здесь демократия? Вывод простой, если я сегодня соглашусь на обязательную дактилоскопию, следующим шагом государства будет установка камер в моей квартире. тоже для моей же пользы! И вплоть до туалета, а в унитазе установят газоанализатор.
И чем мы тогда будем отличаться от КНДР, где согласно идеям Чучхе, запрещено иметь шторы на первых этажах, чтобы проходящий патруль имел возможность проконтролировать ваши занятия?
И чем мы тогда будем отличаться от КНДР, где согласно идеям Чучхе, запрещено иметь шторы на первых этажах, чтобы проходящий патруль имел возможность проконтролировать ваши занятия?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1512
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 14:57
Цитата:
А где гарантии того что моя дактилоскопическая информация не станет общедоступной информацией?
Филипповна:
Какой народ ?! Окститесь! Вот я народ, чем мои права будут ущемлены, если я сдам свои отпечатки?
Какой народ ?! Окститесь! Вот я народ, чем мои права будут ущемлены, если я сдам свои отпечатки?
А где гарантии того что моя дактилоскопическая информация не станет общедоступной информацией?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1325
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 15:04
Цитата:
Полностью согласен! Я тоже против!
saba:
КНДР, где согласно идеям Чучхе
КНДР, где согласно идеям Чучхе
Полностью согласен! Я тоже против!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34033
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 15:41
Говорят будут вместо рук делать у мужчин дактилоскопию извините за выражение, Члена.
Это выявляет очень точно сразу же и религиозный вопрос, сколько у нас идейных мусульман, а сколько не идейных, то есть не обрезанных, но называющих себя ими.
Тот есть пятая колонна..
Или шестая..
Это выявляет очень точно сразу же и религиозный вопрос, сколько у нас идейных мусульман, а сколько не идейных, то есть не обрезанных, но называющих себя ими.
Тот есть пятая колонна..
Или шестая..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13618
Re: В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 15:54
Цитата:
Если собираетесь поехать на лазурные берега на отдых, то по любому будете сдавать пальчики. Я сдавал, не че страшного Пока живой.)
ПолиграфЪ Боярышников:
Если собираетесь поехать на лазурные берега на отдых, то по любому будете сдавать пальчики. Я сдавал, не че страшного Пока живой.)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1325
В Казахстане планируют отменить обязательную дактилоскопию
Отправлено: 29.11.23 - 16:03
Цитата:
Так тыж в посольстве сдавал и твои отпечатки не вносили же в память уд личности.
Vit:
поехать на лазурные берега
поехать на лазурные берега
Так тыж в посольстве сдавал и твои отпечатки не вносили же в память уд личности.
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