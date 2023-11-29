Отправлено: - 14:57

Филипповна:

Какой народ ?! Окститесь! Вот я народ, чем мои права будут ущемлены, если я сдам свои отпечатки?

Цитата:А где гарантии того что моя дактилоскопическая информация не станет общедоступной информацией?