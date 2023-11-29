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≡ В трех многоэтажках и школе сегодня отключат отопление в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48077
В трех многоэтажках и школе сегодня отключат отопление в Костанае
Отправлено: 29.11.23 - 15:37
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По сообщению ГКП "КТЭК", связано это с подключением новых объектов по ул. 40 лет Октября. Теплоснабжение будет временно отключено 29 ноября с 9.00 по 20.00 в трех многоквартирных жилых домах и средней школе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Re: В трех многоэтажках и школе сегодня отключат отопление в...
Отправлено: 29.11.23 - 15:37
#1
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Думал только в Рудном 40 лет октября..
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