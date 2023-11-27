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ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48077
ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 27.11.23 - 18:49
- Почему у нас дороги приходят в негодность? Любой строитель вам скажет - потому что нет ливневок. Вода у нас находится на дорожном полотне, на дороге, на тротуарах - никуда не уходит, - подчеркнул аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
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Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 27.11.23 - 18:49
Дренажную систему Кустаная разработали ещё в СССР, вода самотёком должна была идти с вокзала до Чехова, дальше должны стоять насосы для перекачки дальше до Свердлова и там самотёком в Тобол.
Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество.
За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.
Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество.
За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1145
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 27.11.23 - 20:52
А в чем проблема, любая водная лаборатория (например на ТЭЦ и др.) на раз-два определяет какая это вода.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4413
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 28.11.23 - 16:43
Цитата:
Не определят.
Пока вода пройдет через почву, наберётся разного - талые и дождевые от питьевой не отличишь...
Цитата:
ТЭЦ не приспособлена для сжигания твердого топлива.
Проект очистки канализационных вод уже был и даже реализован был частично, но развал не дал завершить строительство. При Шукееве все разобрали и вывезли куда-то. Очистка предполагалась стандартная и проверенная временем - сначала от твердых веществ, затем станция биологической очистки (СБО). Такая очистка есть в городах области (Рудный или Лисаковск) и всё работает.
Сточные воды тубдиспансера или инфекционных отделений больниц обеззараживаются, если баба Маня сыпанёт в колодец ведро хлорной извести.
На Вонючке, куда сбрасывается канашка есть только отстойники для осаждения твердых веществ, а дальше... Дальше стоят рыбаки - владельцы озера... Рыбу из Вонючки ловить можно, но потом предусмотрено "на корм скоту и производство костной муки".
Всем понятно, что канализационные очистные сооружения КОС) лягут на широкие плечи населения?
Дантист:
А в чем проблема, любая водная лаборатория (например на ТЭЦ и др.) на раз-два определяет какая это вода.
А в чем проблема, любая водная лаборатория (например на ТЭЦ и др.) на раз-два определяет какая это вода.
Не определят.
Пока вода пройдет через почву, наберётся разного - талые и дождевые от питьевой не отличишь...
Цитата:
Ильяс:
Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество. За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.
Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество. За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.
ТЭЦ не приспособлена для сжигания твердого топлива.
Проект очистки канализационных вод уже был и даже реализован был частично, но развал не дал завершить строительство. При Шукееве все разобрали и вывезли куда-то. Очистка предполагалась стандартная и проверенная временем - сначала от твердых веществ, затем станция биологической очистки (СБО). Такая очистка есть в городах области (Рудный или Лисаковск) и всё работает.
Сточные воды тубдиспансера или инфекционных отделений больниц обеззараживаются, если баба Маня сыпанёт в колодец ведро хлорной извести.
На Вонючке, куда сбрасывается канашка есть только отстойники для осаждения твердых веществ, а дальше... Дальше стоят рыбаки - владельцы озера... Рыбу из Вонючки ловить можно, но потом предусмотрено "на корм скоту и производство костной муки".
Всем понятно, что канализационные очистные сооружения КОС) лягут на широкие плечи населения?
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 28.11.23 - 20:26
Цитата:
Естественные испарители в летний период, минимизирует расходы, а поставить твердотопливный котел с электрогенерацией - не проблема
bgb:
Естественные испарители в летний период, минимизирует расходы, а поставить твердотопливный котел с электрогенерацией - не проблема
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5230
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 28.11.23 - 23:22
Цитата://ПЧСТР//
Как это расшифровывается ?
Как это расшифровывается ?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 675
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 29.11.23 - 00:28
Цитата:
....Шанхай...
ACROS:
Цитата://ПЧСТР// Как это расшифровывается ?
Цитата://ПЧСТР// Как это расшифровывается ?
....Шанхай...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5230
ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 29.11.23 - 15:01
Цитата:
Шанхай- есть почти в каждом селе и городке, а вот ПЧСТР - нету.
родом из Шанхая2022:
.Шанхай...
.Шанхай...
Шанхай- есть почти в каждом селе и городке, а вот ПЧСТР - нету.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3181
ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 29.11.23 - 15:36
Цитата:
Путевая часть, стрелочная. На железной дороге много таких аббревиатур. Связисты именуются - ШЧ (шнуровая часть). Строители-железнодорожники - НГЧ и прочее..
ACROS:
Цитата://ПЧСТР//
Цитата://ПЧСТР//
Путевая часть, стрелочная. На железной дороге много таких аббревиатур. Связисты именуются - ШЧ (шнуровая часть). Строители-железнодорожники - НГЧ и прочее..
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