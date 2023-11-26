НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 926 из 926«1...924925926
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2838
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 11:02
#13876
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
сколько вам влезет.

Конечно возможно, но захотят ли они. Да нужно мне это? Всё хорошо, когда в меру. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 12:41
#13877
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я рускиииииий....

куда залить фото
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 17:51
#13878
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что замолчали то?
А, ждете наверно, когда я начну говорить, чтобы потом кричать караул, он нам не дает ничего сказать...
Хотя я щедрый человек, столько времени даю писать, но полковнику никто, не пишет, не ждет..
Так, какую тему выбираем?
О сайгаках?
Кстати кто их ел, консервы костанайская обл закупает много, что то пока не видел.
А мясом она 1200-1800 кило..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
325
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 19:58
#13879
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Шаурма, шаверма это всё в России

и всё это одна и та же жратва. и денер и шаурма и гирос. но когда в рудном продавали шаурму она почему-то не набрала той же популярности что денер.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3691
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 23:24
#13880
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
111: Просто меня продолжают удивлять какие то гнусные люди,

Меня такие люди ещё больше поражают. И не угомонятся же, всё пишут бред тут всякий и пишут. Лекарств от них просто нет


Там где споры ведут оппоненты
И где можно комменты писать
Вредоносные все элементы
Пургомётами принято звать

У нас тоже сидит пургомётчик
И пургу во всех темах метёт
Тра-та-та говорит пургомётчик,
Тра-та-та говорит пургомет!

(Форумная тачанка. Эдуард Суровый) :-) ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.23 - 18:04
#13881
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же надо, спустя полтора года войны, в Путинской России начали вместо елок ставить... Члены..
Намёк на кого?




[Исправлено: 111, 27.11.2023 - 18:07]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.11.23 - 18:09
#13882
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И опять он..


Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3491
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.11.23 - 11:22
#13883
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот подумал, может зря я критикую Путина за войну. Может он, как и все остальные , кто развязывает войны( в том числе и США((специально для Скептика, Алекса и Вита)) заботятся о родной планете? Кто больше всего досаждает экологии? Человек..., так давайте уберём человечество из экосистемы или оставим мааленькую часть и природа сама по себе восстановится и будут девственные леса,нетронутая тундра, вольготные степи и прерии,где будут пастись бесчисленные стада бизонов и мустангов.Красота!!!
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3691
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.11.23 - 17:57
#13884
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
., так давайте уберём человечество из экосистемы или оставим мааленькую часть и природа сама по себе восстановится и будут девственные леса,нетронутая тундра, вольготные степи и прерии,где будут пастись бесчисленные стада бизонов и мустангов.Красота!!!


Ну, и для кого эта красота, кто её оценит?
Вселенная, что к бесплодной Луне, что к цветущей Земле без человечества, равнозначно равнодушна!
Маленькую часть от человечества весьма трудно будет оставить
Если только эпидемия
Поскольку при любой эпидемии всегда выживает не менее 10% людей, то тут как раз около "золотого миллиарда" и останется
Так что Путин слишком мелок для задач по сокращению человечества
Это только глобалистам по плечу

[Исправлено: таноми52, 28.11.2023 - 17:58]
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3491
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.11.23 - 18:40
#13885
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так что Путин слишком мелок для задач по сокращению человечества

Так любителей войны , кроме Путина вагон и маленькая тележка
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3491
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.11.23 - 18:43
#13886
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Война это самый быстрый способ достичь своих целей, любых от геополитических до меркантильных. Особенно если не обращать внимания на расходование человеческого материала.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3491
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.11.23 - 18:57
#13887
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но вообще то я не про войну. Я про очень озабоченных экологией людей. Всего хорошо в меру.Меня пугают различные ретивые деятели, типа Тунберг или забыл, как они называются, которые обливают кислотой великие произведения искусства. Боюсь они вполне могут мою абсурдистскую идею претворить в жизнь. Фанатики
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.11.23 - 15:29
#13888
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, и это на самом деле?


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34033
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.11.23 - 15:31
#13889
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
маленькая тележка

Там их, желающих убивать, ну просто огромные телеги.
Только в одну сторону живые и пьяные, в другую уже холодные трупы..
Профайл
Страница 926 из 926«1...924925926
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS