Ну что замолчали то? А, ждете наверно, когда я начну говорить, чтобы потом кричать караул, он нам не дает ничего сказать... Хотя я щедрый человек, столько времени даю писать, но полковнику никто, не пишет, не ждет.. Так, какую тему выбираем? О сайгаках? Кстати кто их ел, консервы костанайская обл закупает много, что то пока не видел. А мясом она 1200-1800 кило..
Я вот подумал, может зря я критикую Путина за войну. Может он, как и все остальные , кто развязывает войны( в том числе и США((специально для Скептика, Алекса и Вита)) заботятся о родной планете? Кто больше всего досаждает экологии? Человек..., так давайте уберём человечество из экосистемы или оставим мааленькую часть и природа сама по себе восстановится и будут девственные леса,нетронутая тундра, вольготные степи и прерии,где будут пастись бесчисленные стада бизонов и мустангов.Красота!!!
saba: ., так давайте уберём человечество из экосистемы или оставим мааленькую часть и природа сама по себе восстановится и будут девственные леса,нетронутая тундра, вольготные степи и прерии,где будут пастись бесчисленные стада бизонов и мустангов.Красота!!!
Ну, и для кого эта красота, кто её оценит? Вселенная, что к бесплодной Луне, что к цветущей Земле без человечества, равнозначно равнодушна! Маленькую часть от человечества весьма трудно будет оставить Если только эпидемия Поскольку при любой эпидемии всегда выживает не менее 10% людей, то тут как раз около "золотого миллиарда" и останется Так что Путин слишком мелок для задач по сокращению человечества Это только глобалистам по плечу
Но вообще то я не про войну. Я про очень озабоченных экологией людей. Всего хорошо в меру.Меня пугают различные ретивые деятели, типа Тунберг или забыл, как они называются, которые обливают кислотой великие произведения искусства. Боюсь они вполне могут мою абсурдистскую идею претворить в жизнь. Фанатики
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