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≡ Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48073
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
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Только 46% сел Костанайской области имеют автобусное сообщение с областным центром. Ситуацию "НГ" прокомментировал министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ, отметив, что можно рассмотреть субсидирование этих маршрутов.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 29.11.23 - 09:39
#15
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Конечно не так.


Не думаю: он что будучи гаишником в прошлой деятельности, не наказывал водителей??
Впрочем, вы хозяин , вам и видней.
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