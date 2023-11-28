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Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48073
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
Только 46% сел Костанайской области имеют автобусное сообщение с областным центром. Ситуацию "НГ" прокомментировал министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ, отметив, что можно рассмотреть субсидирование этих маршрутов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13616
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
Цитата:
Че то тут не так. Не видно связи и логики.
Нее так вы не решите проблему кадров. Она решается через кошелёк.
о снижении стажа для категории D1 с 3 лет до 1 года, - предложил Панасенко. - Потому что надо поднимать престиж этой профессии. Я могу сказать, что практически 80% водителей - это люди пенсионного или предпенсионного возраста.
Че то тут не так. Не видно связи и логики.
Нее так вы не решите проблему кадров. Она решается через кошелёк.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 475
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 13:29
Деби́льность - самая слабая степень умственной отсталости. Так вот эти дебилы живут в своем мирке. И им невдомёк, что всё автобусное сообщение держалось на советских кадрах и БУшных автобусах из Европы. И то что не только отрасль необходимо реформировать, но и оптимизировать сёла, для компактного проживания людей. Но дебилы, на то и дебилы...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34026
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:15
Панасенко уже не коп?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34026
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:19
Цитата:
Ну да, как то немного странно, автовокзал стал рынком..
Не стал, а была честная махинация по его убийству..
нас автовокзал в Костанае стал рынком,
Ну да, как то немного странно, автовокзал стал рынком..
Не стал, а была честная махинация по его убийству..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 655
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:20
Выводить на маршруты автобусы на 23 сидящих места вместо 40-50 и кричать о развитии отрасли - это глупо.
Оставить областной центр без нормального автовокзала- глупость не меньшая.
Но куда нам, простым налогоплательщикам, понять эту логику
Помните те времена, когда по городу ездили TTS-овские икарусы (еще и с "гармошкой")и MANы. Не то, что сейчас - выкидыши китайского автопрома под видом нашего.
Оставить областной центр без нормального автовокзала- глупость не меньшая.
Но куда нам, простым налогоплательщикам, понять эту логику
Помните те времена, когда по городу ездили TTS-овские икарусы (еще и с "гармошкой")и MANы. Не то, что сейчас - выкидыши китайского автопрома под видом нашего.
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:27
Цитата://Но почему бы и не изучить этот вопрос?//
А, тридцать лет Егимендыка, они что делали ??
Цитата://И пообещал подумать над решением проблемы.//
Значит НИЧЕГО не будет- не хватило тридцати лет думать? тогда они каким местом думали ??
Цитата://
А, тридцать лет Егимендыка, они что делали ??
Цитата://И пообещал подумать над решением проблемы.//
Значит НИЧЕГО не будет- не хватило тридцати лет думать? тогда они каким местом думали ??
Цитата://
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:30
Комментарий удален модератором.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3489
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:30
Цитата:
Лет 5 если не больше.
111:
Панасенко уже не коп?
Панасенко уже не коп?
Лет 5 если не больше.
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:35
Цитата:
Всё верно: - у нас как грязи - министров,акимов и прочих маленьких елбасы, но не хватает - трактористов, водителей - и поэтому им надо платить как акимам и министрам - по полляму не меньше.
На фото один молодняк - удивляюсь - и когда они успели везде поработать что бы сидеть на таких должностях?? Или папка с мамкой - башлёвые ??
Ни опыта ни знании в сущности у них нет.
Vit:
Она решается через кошелёк.
Она решается через кошелёк.
Всё верно: - у нас как грязи - министров,акимов и прочих маленьких елбасы, но не хватает - трактористов, водителей - и поэтому им надо платить как акимам и министрам - по полляму не меньше.
На фото один молодняк - удивляюсь - и когда они успели везде поработать что бы сидеть на таких должностях?? Или папка с мамкой - башлёвые ??
Ни опыта ни знании в сущности у них нет.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3489
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 17:17
Цитата:
Это уже мы с Вами удивляемся, как так 40 лет, а он уже министр. На самом деле так и должно быть, молодёжь должна рулить, а не как в Академии наук, сидят друг другу 70-80 летние юбилеи справляют и больше ничего не делают. Зато уважаемые люди.
ACROS:
На фото один молодняк
На фото один молодняк
Это уже мы с Вами удивляемся, как так 40 лет, а он уже министр. На самом деле так и должно быть, молодёжь должна рулить, а не как в Академии наук, сидят друг другу 70-80 летние юбилеи справляют и больше ничего не делают. Зато уважаемые люди.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1866
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 18:57
Цитата:
Не для повышения престижа это делается, а для того, чтобы больше водителей с категорией Д было. Так недовольных потом легче выпинывать, говоря, что за воротами толпа желающих на их место.
Vit:
Не для повышения престижа это делается, а для того, чтобы больше водителей с категорией Д было. Так недовольных потом легче выпинывать, говоря, что за воротами толпа желающих на их место.
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 22:19
Вопрос администрации: - почему удалили мой коммент, за № 7 в этой ветке ??
Что не так то ??
Что не так то ??
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1969
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Отправлено: 29.11.23 - 09:32
Цитата:
Конечно не так. Оскорбление конкретно указанного человека.
ACROS:
Вопрос администрации: - почему удалили мой коммент, за № 7 в этой ветке ?? Что не так то ??
Вопрос администрации: - почему удалили мой коммент, за № 7 в этой ветке ?? Что не так то ??
Конечно не так. Оскорбление конкретно указанного человека.
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 29.11.23 - 09:34
Цитата:
Не спорю, так и должно быть: институт, работа по специальности и дальнейший карьерный рост по этой же специальности вплоть до министра отрасли, хоть и в тридцать лет.
Но, когда закончил агрономию и руководишь ТЭЦ и при этом замерзает весь город, или же был на побегушках сразу после института типа СОВЕТНИК и потом совершаешь стремительный карьерный рост без ОПЫТА и ПРАКТИКИ.
Может и от этого у нас в верхах всё через ОДНО место делается ??
saba:
так и должно быть, молодёжь должна рулить,
так и должно быть, молодёжь должна рулить,
Не спорю, так и должно быть: институт, работа по специальности и дальнейший карьерный рост по этой же специальности вплоть до министра отрасли, хоть и в тридцать лет.
Но, когда закончил агрономию и руководишь ТЭЦ и при этом замерзает весь город, или же был на побегушках сразу после института типа СОВЕТНИК и потом совершаешь стремительный карьерный рост без ОПЫТА и ПРАКТИКИ.
Может и от этого у нас в верхах всё через ОДНО место делается ??
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