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≡ Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48073
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
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Только 46% сел Костанайской области имеют автобусное сообщение с областным центром. Ситуацию "НГ" прокомментировал министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ, отметив, что можно рассмотреть субсидирование этих маршрутов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13616
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
#1
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Цитата:
о снижении стажа для категории D1 с 3 лет до 1 года, - предложил Панасенко. - Потому что надо поднимать престиж этой профессии. Я могу сказать, что практически 80% водителей - это люди пенсионного или предпенсионного возраста.

Че то тут не так. Не видно связи и логики.
Нее так вы не решите проблему кадров. Она решается через кошелёк.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
475
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 13:29
#2
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Деби́льность - самая слабая степень умственной отсталости. Так вот эти дебилы живут в своем мирке. И им невдомёк, что всё автобусное сообщение держалось на советских кадрах и БУшных автобусах из Европы. И то что не только отрасль необходимо реформировать, но и оптимизировать сёла, для компактного проживания людей. Но дебилы, на то и дебилы...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34026
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:15
#3
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Панасенко уже не коп?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34026
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:19
#4
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Цитата:
нас автовокзал в Костанае стал рынком, 


Ну да, как то немного странно, автовокзал стал рынком..
Не стал, а была честная махинация по его убийству..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
655
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:20
#5
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Выводить на маршруты автобусы на 23 сидящих места вместо 40-50 и кричать о развитии отрасли - это глупо.
Оставить областной центр без нормального автовокзала- глупость не меньшая.

Но куда нам, простым налогоплательщикам, понять эту логику

Помните те времена, когда по городу ездили TTS-овские икарусы (еще и с "гармошкой")и MANы. Не то, что сейчас - выкидыши китайского автопрома под видом нашего.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:27
#6
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Цитата://Но почему бы и не изучить этот вопрос?//

А, тридцать лет Егимендыка, они что делали ??

Цитата://И пообещал подумать над решением проблемы.//

Значит НИЧЕГО не будет- не хватило тридцати лет думать? тогда они каким местом думали ??

Цитата://
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:30
#7
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3489
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:30
#8
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Цитата:
111:
Панасенко уже не коп?

Лет 5 если не больше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 15:35
#9
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Цитата:
Vit:
Она решается через кошелёк.


Всё верно: - у нас как грязи - министров,акимов и прочих маленьких елбасы, но не хватает - трактористов, водителей - и поэтому им надо платить как акимам и министрам - по полляму не меньше.
На фото один молодняк - удивляюсь - и когда они успели везде поработать что бы сидеть на таких должностях?? Или папка с мамкой - башлёвые ??
Ни опыта ни знании в сущности у них нет.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3489
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 17:17
#10
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Цитата:
ACROS:
На фото один молодняк

Это уже мы с Вами удивляемся, как так 40 лет, а он уже министр. На самом деле так и должно быть, молодёжь должна рулить, а не как в Академии наук, сидят друг другу 70-80 летние юбилеи справляют и больше ничего не делают. Зато уважаемые люди.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1866
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 18:57
#11
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Цитата:
Vit:

Не для повышения престижа это делается, а для того, чтобы больше водителей с категорией Д было. Так недовольных потом легче выпинывать, говоря, что за воротами толпа желающих на их место.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 22:19
#12
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Вопрос администрации: - почему удалили мой коммент, за № 7 в этой ветке ??
Что не так то ??
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1969
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Отправлено: 29.11.23 - 09:32
#13
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Цитата:
ACROS:
Вопрос администрации: - почему удалили мой коммент, за № 7 в этой ветке ?? Что не так то ??

Конечно не так. Оскорбление конкретно указанного человека.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 29.11.23 - 09:34
#14
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Цитата:
saba:
так и должно быть, молодёжь должна рулить,


Не спорю, так и должно быть: институт, работа по специальности и дальнейший карьерный рост по этой же специальности вплоть до министра отрасли, хоть и в тридцать лет.
Но, когда закончил агрономию и руководишь ТЭЦ и при этом замерзает весь город, или же был на побегушках сразу после института типа СОВЕТНИК и потом совершаешь стремительный карьерный рост без ОПЫТА и ПРАКТИКИ.
Может и от этого у нас в верхах всё через ОДНО место делается ??
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